國民黨立委蔣萬安於日前遭民眾嗆「萊牛為什麼可以吃？」後，以「國人吃萊豬是萊牛7倍」回應，民進黨發言人簡舒培今表示，此為誤導民眾數字，事實上台灣去年平均消費美牛是美豬4倍。

簡舒培指出，蔣萬安日前在市場宣講，接連遭到民眾質疑挑戰，不願正面回應民眾問題，反以錯假資訊誤導視聽，像蔣萬安引用錯誤資訊的說法，更凸顯出國民黨把公投當作政治秀場，扭曲公投真諦，只為亂台灣而已。

簡舒培指出，「萊牛為什麼可以吃？」民眾當面質疑蔣萬安的問題，也是全體國人一直問國民黨的問題。

她說，2012年國民黨馬政府就已開放萊劑美牛進口，至今已過9年的時間，如今面對同樣依照國際標準規範的萊劑美豬，國民黨卻打臉過去開放萊劑肉品的自己，以扭曲事實、混淆視聽方式反對，也難怪蔣萬安遇到「為什麼萊牛可以？萊豬不可以」的質疑，出現立場站不住、愣住語塞的窘境。

簡舒培表示，對於蔣萬安「國人吃萊豬是萊牛7倍」的說法，這完全是背離事實、誤導民眾的謬論。

她說，真相是國內去年每人平均消費美牛2.7公斤，是消費美豬0.7公斤的4倍，且從今年1月萊豬開放至今，因國內市場也沒有需求，仍未有萊劑豬肉品進口，不知道「國人吃萊豬是萊牛7倍」的事實根據是什麼？請蔣萬安委員說清楚講明白，不要再逃避。

對於前總統馬英九指進口萊豬是「故意討好美國」，簡舒培回批說，馬前總統不知道是記性不好？還是選擇性失憶？

她說，國內最早開放萊劑肉品，就是2012年的總統馬英九，請問馬前總統當年開放萊牛，是不是「故意討好美國」呢？馬前總統說出此番言論時，是否感覺到自己的臉很腫？

簡舒培強調，食品安全是科學問題，絕不是政治問題，應以國際標準和科學驗證作為立論基礎，國民黨不顧客觀科學事實，一味地假借反美豬公投進行政治操作，不但傷害台美貿易關係，也阻礙台灣與國際經貿的接軌，更會讓台灣孤立於世界經濟體之外。

她表示，年底1218公民投票，為了台灣的國際經貿發展，為了台灣民主持續向前不倒退，希望大家都能投下「四個不同意」，斷絕國民黨利用民主、反民主的歪風。