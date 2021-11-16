澎湃新聞報導，11月16日下午，大陸國新辦舉行首屆中國網路文明大會新聞發佈會。中共中央網信辦副主任、大陸國家網信辦副主任盛榮華表示，首屆中國網路文明大會將於今年11月19日在北京國際會議中心舉辦，主題為「匯聚向上向善力量，攜手建設網路文明」，會期1天。

這是中國首次舉辦的網路文明大會。本次會議由中共中央網信辦、中央文明辦和中共北京市委、北京市人民政府共同主辦，由中共中央網信辦網路社會工作局、北京市委網信辦和中國網路社會組織聯合會共同承辦，定位於打造中國網路文明的理念宣介平台、經驗交流平台、成果展示平台和國際網路文明互鑒平台。

盛榮華表示，大會主要內容包括開幕式、主論壇和分論壇，時間是1天。會上將發佈新時代網路文明建設十件大事，以及共建網路文明行動倡議。設置的七個分論壇主要是圍繞幾方面的主題：一是網路內容建設，二是網路生態治理挑戰與應對，三是網路法治，四是青少年網路文明素養，五是數據與算法，六是網路公益慈善發展與挑戰的應對，七是平台經濟誠信建設。

北京市委常委、宣傳部部長莫高義表示，根據目前的疫情形勢，特別是首都目前疫情形勢還是比較複雜的，現在還在吃緊的時候。按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制工作要求，堅持從嚴從緊的防控策略，大會採取線上線下相結合的方式舉辦，在各省區市設視頻分會場，京外嘉賓通過視頻方式參會。

在北京主會場的參會嘉賓必須進行會前21天健康監測，在會前14天完成疫苗的全程接種，提供會前7天內、48小時內2次核酸檢測陰性證明。11月17日起，將在會場附近設置核酸檢測點，嘉賓可前往檢測，會場駐地嚴格落實通風消毒殺菌、體溫檢測、查驗健康碼等防疫措施。同時還建立了動態風險評估機制，將根據疫情形勢變化及時調整防控措施，確保每一位與會嘉賓的安全、確保會議的防疫安全萬無一失。