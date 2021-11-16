Janus Henderson全球股息指數最新統計顯示，2021年Q3股票配息穩健增長，亞太地區股息預計會在2021年創下歷史新高，整體年增7.4％，整體配息大餅達778億美元。年初至今，亞太區已支付的股息達1340億美元，高於去年同期的1223億美元，2021年的強勁增長，Janus Henderson研究團隊估計亞太地區的配息成長率為9.7％，相當於潛在增長12％上下，促成亞太區2021年的實際配息，估計可以出現創紀錄的超越1500億美元。

研究團隊指出，回顧過去12年，亞太地區在配息增長方面處於全球領先地位，2020年1月至2021年9月期間，配息幾乎增長兩倍，達174％，是全球87％增長的兩倍。其中，台灣以198億美元排名第四，次於香港、中國和韓國。

上述數據由Janus Henderson全球股息指數16日公布的特別版當中一部分。該團隊將中國、馬來西亞、印尼和菲律賓，以及香港、台灣、新加坡和韓國，一起納入日本、澳洲除外的亞太區組別，一起比較分析，為投資人提供對該地區的配息趨勢，進行更深入的分析。