吉高由里子主演的愛情懸疑劇《最愛》播出5集，她在劇中飾演製藥公司社長，某次訪談中問她如果真的成了製藥公司社長的話最想做什麼，而吉高由里子回答：「我不是當社長的料啦！因為我不想負那麼大的責任，只想做個乖乖聽指令然後回『好～』的人。」

她表示第一次演社長角色其實讓她很緊張，需要一些放鬆，而她自己是一放鬆就會馬上有睡意的人，曾有連睡三天紀錄，她舉動畫《鬼滅之刃》人物為例「搞不好我是『沒咬竹子的禰豆子』！」

吉高由里子（左）與井浦新在《最愛》有精采對手戲。（friDay影音提供）

33歲的吉高多年前曾拍過酒廣告，廣告中她向鏡頭大大地比「讚」，動作常被諧星模仿而有名。吉高表示自己超愛美食也愛喝酒，還因為愛喝威士忌蘇打才接到酒商廣告。

近年日本藝人吹起轉行當YouTuber風潮，吉高表示如果真要開拍頻道，她想拍走遍日本全國的美食節目，而她如果不當藝人的話，深愛美食的她想成為向赴日旅遊外國人推薦好吃店家的「美食推薦員」。該劇正在 friDay影音 跟播中。

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