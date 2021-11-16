今年48歲的呂淑蕙從馬偕護校畢業後就到八里愛心教養院服務，迄今已超過25年。她的嗓門超大，隔了一間教室，院生還可以聽到她的聲音；對於調皮的院生，她有如嚴格管教的老師；但遇到院生生病，她卻連夜守護安撫，還買保健食品給院生進補，就像一位慈母。

呂淑蕙23歲就到教養院服務，由於她的大嗓門，以及不笑時酷酷的表情，一開始院生都有點怕她，生怕被她治療傷口，或詢問健康狀況，但隨著相處日久，呂淑蕙對院生無微不至的照護，讓院生們逐漸喜歡上這位「大嗓門姊」。

最讓呂淑蕙付出的是一位因遭不當照顧，以致腦部受重創而送到教養院保護安置的小寶。小寶全身蜷曲無法自行擺動四肢，如同嬰兒一般，僅能以哭鬧及眼神來表達情緒，呂淑蕙心疼他小小年紀卻遭逢不當對待，身軀承受巨大的痛苦，每天用鼻胃管幫小寶餵食，都小心翼翼，生怕小寶再有不適。

有一回小寶因生病發燒被送到醫院急診，呂淑蕙在急診室緊緊握著小寶的手，心急如焚，望著小寶身上插滿各式維生管線，就宛如插在自己身上一樣，忍不住掉下淚來。所幸小寶後來康復出院，他重展笑顏成為呂淑蕙最大的安慰。

為了照顧不同身心障礙類別的院生，呂淑蕙在92年時再回馬偕專科學校進修，升級取得護理師證照，希望以更專業的護理知識，來為院內200多位院生提供更完整的衛教和日常的身體照護。

受疫情影響，八里愛心教養院今年首度將37週年院慶活動改為線上舉辦，在同一時段和家長、志工及民代貴賓們等200人同步上線觀賞，見證在疫情圍堵下機構仍努力照顧院生的成果，院長謝鑫敏特別頒獎感謝呂淑蕙等人的辛勞，新北市社會局長張錦麗也錄製一段影片，感謝教養院全體同仁無怨無悔地付出和愛心，共同守護院生的健康和安全。