時序正式邁入冬季，各類祛寒料理譬如薑母鴨、麻油雞、羊肉爐紛紛上場，惟這類料理多添加米酒烹調，即便只喝一碗湯也可能讓你的酒測值超標! 新北市警察局新莊分局呼籲，食用含酒精料理後，切勿駕車，避免「進補不成，變成進警局」!

不管是薑母鴨、麻油雞還是羊肉爐，烹調的過程中難免都需添加米酒，加上還可能再小酌一杯，有些人覺得自己休息一下就能退酒，仍繼續開車或騎車，但體內其實還存有酒精濃度，可能會降低自我的行車安全判斷，更會影響其他用路人的安全。新莊分局表示，疫情趨緩，自餐廳開放內用後，聚餐機會增多，加上時逢進補時節，民眾酒駕的件數有升高之趨勢，從今年11月迄今，15天內已取締告發酒駕25件。

新莊分局呼籲，民眾切勿以身試法，駕駛人除了可搭乘計程車、UBER以外，亦可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬勿存僥倖心理，「開車不喝酒、喝酒不開車」，保障您的安全，也保障他人的安全。

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