穆斯克(Elon Musk)的推文又讓特斯拉(Tesla)惹上官司。華爾街投銀摩根大通(JPMorgan Chase)周一具狀控告特斯拉違反認股選擇權的合約，並求償1.622億美元。

摩根大通周一提交給曼哈頓聯邦法院的文件揭露雙方這起歷時多年的糾紛，控訴特斯拉「公然藐視對摩根大通全額支付的合約義務」。

該案的爭端涉及2018年2月和3月間一系列的認股選擇權交易合約，合約要求若特斯拉「執行價格」高於雙方同意的價格時，特斯拉須交付摩根大通相關的股票或等值的現金。

摩根大通宣稱，由於執行長穆斯克於2018年 8月在推特發文指已取得讓特斯拉以每股420美元下市「所需的資金」，造成認股選擇權合約大幅下跌，之後特斯拉的股價也劇烈波動，並且遠高於執行價。

摩根大通表示，在穆斯克2018年的該則爭議推文以及特斯拉在2020年進行1拆5的股票分割之後，執行價格有向下調整，但「特斯拉卻拒絕以合約的執行價格結算。」

根據訴訟文件，特斯拉2019年時宣稱摩根大通執行價格的調整是「為了趁特斯拉股價劇烈波動時大賺一票。」

特斯拉於去年裁撤公關部門，周一並未立即就此一官司發表回應。

穆斯克該則推文涉嫌詐欺，為尋求官司和解，穆斯克和特斯拉各自被美國證券交易委員會(SEC)罰款2000萬美元，穆斯克的董事長職位同時遭拔除，特斯拉並同意會先就穆斯克的推文進行審核(SEC今年稍早指控特斯拉並未履行此一和解規定）。

2018年2月和3月時，特斯拉股價約在50至60美元的區間游走，2021年6月和7月時股價則來到600至700美元之間。自夏季以來，特斯拉股價又飆漲了41％，周一收在1003美元。