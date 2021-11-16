龍華科大參賽團隊與跨校團隊交流並合影。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

比賽評審與現場玩家實際體驗遊戲內容。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

由經濟部加工出口區管理處主辦的「2021體感科技成果展A Technical Remix－互動多媒體技術Pitch競賽」決賽成績揭曉，龍華科技大學資訊網路工程系王昱晟老師指導碩士生張家銨、大學部廖仁浩、魏裕勲、楊昆霖與林鑫佑等5位同學，在多所大專院校與新創公司激烈競爭中脫穎而出，榮獲第二名佳績，表現傲人。

本項競賽舉辦目的在提升新創風氣，點燃青年有志於互動多媒體技術產業發展的創業動能，發展臺灣在地特色產業及鼓勵投入地方創生產業，以協助青年團隊創意啟發、創業培力，進而實踐創業構想。

龍華科大張家銨、廖仁浩、魏裕勲、楊昆霖及林鑫佑組成「文路－南島尋跡」隊，針對臺灣原住民族文化為概念，結合遊戲發想，以漢人遷居前，原住民族已在台灣這片土地發展獨特的人文風貌為背景，以此為構想出發點，結合遊戲元素創造一款大眾接受度高2D卡牌線性劇情類遊戲，卡牌遊戲操作規則簡單直觀，使用者年齡層廣泛，一般人即能快速上手，也能讓更多人透過遊戲推廣，認識原住民族文化價值，可作為促進原民文化推廣與永續發展的最佳途徑。

隊長張家銨同學表示，從十八世紀漢族由西部平原向淺山地帶拓墾，直至日本殖民統治時期實施的「理番計畫」，加上原住民族長久以來因為資源爭奪的內部爭戰或種種因素所造成的遷徙，臺灣原住民族為台灣本土文化的重要資產，而臺灣原民文化或變貌、或消失、或受到現代社會的影響，傳統文化已面臨斷層現象，舉凡族群的祭儀、民間敘事的保存都成為當務之急。

張家銨強調，文化得以保存及傳承必須彰顯其價值性，因此，團隊設計開發的這款遊戲以原民文化元素作為創作因素，致力於保存、傳承、推廣原民文化，遊戲平台目前為個人電腦，在未來也會運用手機為媒介，藉由遊戲過程進行學習及體驗，提供有別於傳統知識傳遞方式，從遊戲的遊玩、破關，進而了解原住民族文化的生成背景及傳統習俗，並促使不同族群理解原民文化對建構台灣本土文化特色的貢獻。

指導老師資網系王昱晟助理教授表示，本次競賽團隊的遊戲作品獲得產業界評審哇哇科技公司戴丞峰執行長特別青睞，親自頒發第二名獎項，目前已經與該公司進入準備簽署正式合作意向書階段，希望明年遊戲開發完畢後，能夠將遊戲上架至任天堂的Switch平台，讓國際看見臺灣優秀的遊戲作品，並且也能夠讓參與開發的學生作為創業目標與基石。