連續兩天好天氣，氣溫舒適僅北台灣有零星降雨，但未來幾天天氣將有變化。中央氣象局表示，明(17日) 水氣開始增加，中部以北及東北部雲量增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，周四(18日)東北季風稍微增強，天氣轉濕冷，到了周末再度回暖。但下周一（22日）強冷空氣報到，北台灣氣溫驟降，最低溫時間點可能落在下周二、三(24、23日)，一連影響至下周四（25日）。

明天(17日)下半天起水氣增加，北部、東半部地區、中南部山區及馬祖降雨機率增加。（圖／中央氣象局）

明天(17日) 下半天起由於大氣中層水氣增加，預測北部、東半部地區、中南部山區及馬祖降雨機率增加，其他地區為多雲的天氣；溫度方面，除北部和東北部比今天略降之外，其他地區都和今天類似，北部及東半部高溫24至28度，中南部高溫29、30度，各地早晚天氣仍涼，低溫約19至22度，中南部日夜溫差大。

周四周五(18日、19日)微弱鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。周六、周日(20日、21日)東北季風逐漸減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部及大台北地區有零星短暫雨。下周一(22日)另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周四(18日)轉濕冷後周末回溫，而下周一更強的冷空氣報到，氣溫再度驟降。（圖／翻攝自臉書 天氣風險 WeatherRisk）

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周四(18日)水氣最多且東北風增強，中北部、東半部陰天有局部雨勢，南部多雲山區局部小雨。氣溫變化因白天雲量增多而下降，溫差逐漸縮小。周五(19日)中南部大氣環境明顯轉乾、再度放晴，北部、東半部因為東北風持續影響仍然雲多有小雨，不過週末期間東北風將再度減弱，屆時北部水氣也會減少、天氣改善轉晴後氣溫再度上升。

粉專提醒，要留意下周一(22日)將有冷空氣大舉南下，台灣各地氣溫溜滑梯，台北有機會降至14度的低溫，也就是達到大陸冷氣團的等級，這波冷空氣性質較偏向先濕後乾，最低溫的時間點可能發生在下周二、三(24、23日)轉乾以後。