孟耿如去年3月和黃子佼登記結婚，無奈婚禮因為疫情的緣故一延再延，最後連家宴都取消，不過夫妻倆現傳出好消息，孟耿如今(16日)晚在社群公布懷孕了，開心直呼「終於講出來了」。

孟耿如和黃子佼雖然相差19歲，但絲毫沒有代溝，愛情長跑7年後，於2020年登記結婚，已結婚1年多的兩人，「做人」進度備受關注，今她就曬出超音波照，宣布懷孕好消息，雖然還不知道寶寶性別，但她懷孕到現在一次孕吐都沒有，笑稱「醫生說我很適合懷孕」。

她也向廠商或電視台喊話，「各位不要讓我老公太忙，他時常早出晚歸我一個人比較孤單一些，早早放他回家好嗎？或現在開始不要找他工作，找我可以」，文章一出也吸引大批網友獻上祝福。

孟耿如臉書全文：

終於～～～可以開心的跟大家分享這個消息，目前不知道是小黃瓜還是黃玉米已經在肚子裡三個月了，上面的超音波影片是兩個月的時候他的小手手在跟我們打招呼，

覺得肚子裡現在有個六七公分的生命真的很神奇，懷孕到目前一次孕吐都沒有，醫生說我很適合懷孕哈哈哈，但賀爾蒙導致心情沮喪低落是讓我目前覺得最辛苦的地方，不過大家別擔心，老公和朋友都有盡力拉我出門走走，曬曬太陽運動運動

然後醫生有一直提醒我懷孕不是生病，平常生活是如此就盡量維持，所以我還是很活躍的，唯一一點！在此喊話各位廠商或電視台不要讓我老公太忙，他時常早出晚歸我一個人比較孤單一些，早早放他回家好嗎