台中市1家人力派遣公司上個月驚傳老闆娘，教唆旗下工人毆打蔣姓員工致死，國民黨市議員陳文政16日於議會質詢時指控，該公司林姓負責人近日又將莊姓鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折，市警第二分局竟然以「函送」處理，質疑是否太過低調處理、粉飾太平？警方澄清，已報請地檢署偵辦。陳文政透露，派遣公司林姓負責人將莊姓鄰居打成重傷，事後受害人的女兒哭著向他求助說：「不是才發生重大刑案，為什麼傷了人又可以放走？」，因而決定將此事向台中市長盧秀燕反映，等到市長得知震怒後，警方才將凶嫌「函送」改為「移送」法辦，

市議員陳文政今日質詢時，痛批市警局「縱放人犯不只一次！」要求警察局長下台負責。（陳世宗攝）

陳文政今天在台中市議會警消環衛業務質詢時指出，該人力派遣公司10月28日發生多名員工殘忍虐殺蔣姓派遣粗工案件，屬於重大刑案，本該加強治安維護，不料公司負責人在11月8日又將鄰居打到顱內出血案件，而警方獲報後仍以「函送」處理，質疑是「粉飾太平、縱放人犯」。

此案之前，該派遣公司一名年僅20歲蔣姓工人，上個月底疑因抱怨薪資太低，竟遭公司陳姓老闆娘教唆兒子及員工等10名男女，持棍棒將人毆打致死，不料11天後，又被發生北區公司林姓負責人將莊姓鄰居打到顱內出血、鼻骨骨折的暴力案件，但警方卻將凶嫌以「函送」處理，如同瑪莎拉蒂惡少的翻版，怒轟台中市警察局長蔡蒼柏下台。

對此台中市第二警分局澄清，蔣姓鄰居是北區該人力派遣公司1家包商員工，非人力仲介公司員工，被害人提供的案單是出院後到派出所報案，已經事隔3天，案發時也請員警到場處理，雙方衝突已結束，員警現場發現莊姓男子臉部有撕裂傷，立即通報119救護車將莊男送醫治療。

莊男就醫後接受警方偵訊，指稱遭林姓負責人等3人毆打成傷並限制其人身自由，對林男等3人提出妨害自由、傷害等告訴；林姓負責人等3人則對莊男提出恐嚇、傷害及妨害名譽等告訴，因案發當時莊男因送醫治療無法及時接受詢問，且雙方當事人各執一詞，全案初步證據保全措施，因係「互相提告」，經續行調查後，警方已完成蒐證調查，全案報請台中地檢署指揮偵辦中。

至於10月28日發生的蔣姓派遣粗工遭虐殺案件，因蔣男是該派前公司下游包商員工，跟該公司沒有直接關係，警方已將相關涉案犯嫌11名查緝到案，其中8名犯嫌並聲押獲准。