工研院今公布第10屆新的5位院士名單，並由總統蔡英文進行授證。新院士涵蓋半導體、資通訊與生技製藥領域，其中號稱「生技鐵娘子」的智擎創辦人葉常菁，是工研院10年50位院士中，首位出現的女院士。

新科出爐的工研院院士，除了Onward Therapeutics董事長葉常菁，還有旺宏電子董事長吳敏求、聯發科副董事長暨執行長蔡力行、工研院前瞻技術指導委員會召集人吳錦城，以及台大醫學院內科教授楊泮池。

蔡英文肯定新院士各領域專業，指出吳敏求在30年前把數位轉型概念導入半導體製程，讓旺宏在非揮發性記憶體有領先全球的成績。蔡力行有40年跨足半導體、IC設計以及電子通訊技術領域經驗，對台灣半導體產業有卓越貢獻。吳錦城在科技及通訊界擁有豐富精驗，四度創業成功創造出上千億的總市值。楊泮池則是國內肺腺癌研究權威，持續推動台灣精準醫療。葉常菁開發抗胰臟癌藥物，是台灣第一個拿到FDA的癌症新藥。

成功帶領智擎開發胰臟癌、軟組織肉兩個癌症新藥，市值超過300億元的葉常菁，今自曝2年多前，公司很成功時自己被董事會解任往事，說當時有難過一下，但又重新再出發，後在瑞士創辦新公司Onward Therapeutics。

目前重心放在歐洲的她，念茲在茲，希望把台灣生技產業國際化。也期許推廣兩性平群議題，能選出多一點女院士。

白手起家的吳敏求，32年前就在做數位轉型，當年回台就打造半導體與統計學結合的工廠。今獲證時強調「跨領域知識」非常重要，說訓練人才，要把學生訓練成不一樣，具有前瞻知識的的人。

蔡力行則表示，希望培養出來的人才要具備4大特質，包括心胸寬廣、積極進取的態度、保持創新的心態，以及要有國際觀視野。如此能面對現實接受挑戰，最後做到世界級水準 。

吳錦城對工研院有很大期許，認為當年台積電設了榜樣，但模式很難重複，現在產業跟當初台積當領頭羊已有很大改變。認為工研院最突出就是跨領域專長，未來在共創產業裡面，要用此為台灣帶領出下一個跨領域產業。

工研院院士為終身職，每年會有一度院士會議，並會參加前瞻會議，所提出之建議往往成為國家政策重要方向依據。工研院董事長李世光表示，每年推舉對產業發展與人民福祉有貢獻的傑出人士，授與「工研院院士」榮銜。現在希望在2050年達到「淨零碳排」的目標下，院士的智慧與力量集結下，能引導產業持續優勢的競爭力。