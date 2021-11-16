愛滋病的病原-HIV病毒非常難對付，因為它擅於潛伏在細胞裡，直到免疫力下降時再出來破壞。然而，1位阿根廷女患者在沒有長期治療的情況下，僅憑免疫系統就消滅了HIV病毒，著實相當罕見，這位幸運患者可能為醫學界提供更多對抗愛滋病的方向。

科學警報(ScienceAlert)報導，她被醫學界稱為「艾斯佩蘭薩患者」(Esperanza patient)，源自患者的家鄉地名。她在2013年首次被診斷出感染了HIV-1，但隨後經過 8 年的隨機檢查，和10次病毒量測試，卻再也找不到她體內有活躍的病毒感染跡象，也沒有任何 HIV-1的的證據。

這是第3起非藥物治療而自行治癒的病例，第一起是「柏林患者」，他的姓名已被公布，名叫提摩西·雷·布朗(Timothy Ray Brown)，於1995 年確診。第二起是2003年確診的「倫敦患者」，但是這兩起病例都涉及幹細胞移植治療得到的結果。

「柏林患者」在染病後又罹患血癌，採用骨髓移植治療，使得他的血型也被一併更換。但更奇特的是，他新移植的造血骨髓，連帶得治癒了他的愛滋病，更準確地說，是病毒量低到無法檢測。

幾年後，「倫敦患者」的經歷也差不多如此，這使得有一段時間，幹細胞移植成為一種有效但罕見的愛滋病治療模式。

科學家們也逐漸了解到，一些人的免疫系統，似乎找到了一些對抗HIV病毒的自然方法，科學家暫時稱為「傑出高手」(Elite Controllers)，他們似乎在沒有藥物或幹細胞移植的幫助下，也壓制了病毒。

不過在「傑出高手」當中，「艾斯佩蘭薩患者」是最傑出的，因此有些「傑出高手」雖然自己沒有症狀，但仍有帶原，而「艾斯佩蘭薩患者」已確定是完全檢測不出病毒。

研究人員翻閱「艾斯佩蘭薩患者」的經歷，僅知她在 2013 年3月首次診斷後，僅服用了一次抗逆轉錄病毒藥物 (ART)，之後因為在2019年至 2020 年懷孕，產下一名健康嬰兒（HIV-1呈陰性）。

這是能看作人類已經演化的例子，是一個巨大的勝利，但是我們卻還不知道原理。