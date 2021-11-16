全球晶圓代工龍頭台積電本月終於宣布，將落腳高雄中油五輕舊址，興建晶圓廠用以生產7/28奈米製程，並替政府想要發展的「半導體S廊帶計畫」補上重要一塊拼圖，這也使得高雄房市重新火熱起來。不過，專家指出，相較於住宅物件，店面恐怕無法吃到台積電紅利，主要跟熱絡程度與當地商圈連結更有關係，雖然有店面房東以此為題材，但恐怕有些不切實際。

日前就有網友發文指出，隨著台積電宣布高雄設廠，身邊不少朋友南下尋找標的，回傳的消息是目前北高中古兩房門檻總價700萬、三房含車位門檻總價1,300萬，新房預售則很多都封盤不賣了。貼文一出，吸引許多親赴現場的網友分享火爆市況，不過也有網友提醒，主要還是看地點為準。

台積電在高雄設廠後，市場預期周邊的楠梓、橋頭等地房市將受惠，早在今年8月市場傳出相關訊息後，就有投資客搶著卡位，但隨著台積電10月法說並未提到高雄設廠一事，一度讓很多投資客大失所望，沒想到台積電突然在11月宣布此消息。

據《ETtoday》報導，在地房仲業者焦韋華指出，台積電到高雄設廠的確引發房市買氣，但主要集中在住宅物件，也有不少買方外溢到高鐵站、巨蛋商圈、農16或美術館，但是以店面房東主打台積電題材的方式只算是噱頭，主要是店面還是跟商圈熱絡程度有關，需要靠當地居民支撐，所以靠台積電來支撐店租金是有些不切實際。