澎湃新聞16日，報導，大陸恒大汽車集團將2019年以5億元人民幣（約合新台幣21.5億元）價格收購的電動傳動系統公司e-Traction，以200萬歐元（約合新台幣6244萬元）的價格，賣給英國電機製造商Saietta集團。另外，作為交易一部分，恒大已經免除了向e-Traction提供的約2120萬歐元（約合1.55億元人民幣）貸款。

按照恒大集團董事局主席許家印10月22日在恒大集團復工復產專題會上的表態，恒大集團未來將全面實施現樓銷售，房地產的銷售規模要從去年的7000多億元人民幣，10年內壓降到每年2000億元人民幣左右，並在10年裏完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。也就是說，未來恒大將形成新能源汽車為主、房地產為輔的產業格局。

但是對於目前陷入流動性困難的恒大集團來說，資金的運用尤為重要。恒大汽車高管曾表示，開源方面，恒大加速處置了此前收購的海外企業，最大力度盤活資產；節流方面，核心管理層主動暫停領取工資，員工辦公地從寫字樓搬到了工廠，最大可能節流成本。此外，為科研技術人員發放了新的期權，希望留住人才。

Saietta表示，收購恒大新能源汽車旗下的荷蘭公司e-Traction將為其提供新的商業能力和一個已建成的生產設施，以進一步加強自身業務。e-Traction也為重型貨車和公車生產高壓電力電子產品。Saietta執行長Wicher Kist表示：「此次收購將使Saietta的業務戰略加快數年。」

值得一提的是，2019年3月15日，恒大汽車公告，與天津天海同步集團有限公司、湖北泰特機電有限公司及湖北泰特機電有限公司董事長呂超，訂立股權轉讓協議，公司以5億元收購泰特機電有限公司70％股份。該公司持有荷蘭e-Traction公司的全部股權。

e-Traction創建於1981年，總部位於荷蘭，公司在荷蘭和中國均有生產布局，恒大汽車稱，荷蘭e-Traction公司擁有國際最先進的輪轂電機技術，並擁有電驅動動力系統六大組合超20項專利，幾乎覆蓋其所有技術關鍵要素。

澎湃新聞報導，除了賣掉e-Traction外，恒大新能源汽車把2019年5月以5800萬美元收購的英國初創輪轂電機製造商企業Protean Electric賣給了英國的電動汽車製造商Bedeo，但交易價格並未披露。

資料顯示，Bedeo由土耳其工程師Osman Boyner創立，總部位於倫敦，已開發出電動汽車的動力傳動系統主要提供輕型商用車輛和零排放運輸技術。

而Protean Electric是國能電動汽車瑞典有限公司旗下的公司，而國能公司是恒大新能源汽車的瑞典子公司。該公司設計開發和製造Protean Drive，是一個完全集成的輪轂驅動方案。Protean Drive主要生產用於電動汽車、自動駕駛汽車和商用廂式貨車的輪轂電機，主要辦公地點在英國、中國和美國，製造工廠在中國天津。

就在10月11日，恒大汽車劉永灼曾宣布，公司已打響了為期三個月的攻堅戰，要確保恒馳首車在2022年年初在天津工廠下線，首款車輛為恒馳5。

11月9日，在工信部網站披露的第350批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品公示中顯示，恒大汽車申報了首款車型——恒馳5LX，型號分別為HDE6470BEVA1F和HDE6470BEVA0F，均為純電動多用途乘用車。

恒大汽車10日宣布，公司在9日和配售代理簽訂了配售與認購協定，通過先舊後新方式，以每股2.86港元配售1億7483萬股，預計配售事項的所得款項總額為約5億港元。此次配售股份占恒大汽車已發行股份總數約1.79％及新股份發行完成後經擴大已發行股份總數約1.76％。

恒大汽車稱，擬將收取的所得款專項用於集團新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。