北市女子大鬧百貨專櫃 警制止不聽上銬管束。

爆料公社16日有民眾PO文，指有名女子在微風南山花7萬元購買某知名品牌大衣，事後發現竟比官網貴3倍，怒到專櫃理論，卻遭警方上銬，質疑警方執法過當。信義分局晚間澄清，當時員警為制止該名女子失控行為，避免妨害其他公眾及衝突擴大，依警察專業執法判斷，施以必要強制力，過程中因女子不斷抗拒，警方才予以上銬管束，均已考量以最小侵害且符合比例方式處置。

信義分局三張犁派出所表示，15日晚間8時25分許，接獲微風南山報案稱發生消費糾紛，需要警方到場協助，警方到場瞭解後，得知熊姓女子與廖姓丈夫因購買大衣問題，不滿商家後續處理方式，熊女情緒激動，出現叫囂、毀損商家物品的脫序舉動，經在場員警制止不聽，遂依警察職權行使法實施管束，處置過程均符合法律規定及勤務規範。

信義分局嚴正表示，絕不容許發生滋事案件，呼籲民眾遇有糾紛，應採取理性、合法方式解決問題，以免誤觸法網。