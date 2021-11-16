一名新竹市的爸爸日前開車帶妻小出門，卻在等紅綠燈時，遭不明男姓機車騎士往車內潑灑尿液，還露出詭異的笑容騎離現場。該名爸爸氣炸趕緊報案，也讓他不禁問新竹市治安怎麼了？警方在接獲報案後兩天，在香山地區逮獲潑尿怪客，據悉是轄內毒品人口，潑尿怪客辯稱是認錯人才潑尿，警方以公然侮辱及毀損罪嫌送辦。

帶著妻小出門買飯的爸爸在批踢踢發文，稱自己在14日在南大路等紅綠燈時，突然一名年約40左右的男子騎車過來，敲敲副駕駛玻璃，示意要把車窗降下，該名爸爸指出，本來只開了一條縫，但不明男子又示意再把窗戶降下點。沒想到才剛降下，一泡尿就潑進車內，讓全家人都嚇傻。

警方14日獲報後，調閱監視器尋人，很快鎖定轄內某毒品人口，但他行蹤飄忽不定，終於在16日傍晚於香山偏僻處找到他。潑尿怪客向警方坦承，自己跟友人曾有糾紛，看被害人車子很像，以為是仇家才潑尿，是自己找錯對象報復。警方以公然侮辱及毀損罪嫌將他送辦。

「看到小孩那麼害怕真的是越想越火。」該名爸爸車上還載著小孩，車內的嬰兒用品也全數報銷，已經將車子拿去大清潔兩次，但臭味仍然縈繞不散，懷疑不明男子潑的尿液存放多日，根本預謀犯案，讓他越想越火大，第一次覺得新竹市很不安全。

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