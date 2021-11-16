大陸電商巨擘阿里巴巴在日前落幕的網購盛會「雙11」中取得成交額逾人民幣5400億元的新高成績，阿里在此次活動中大秀科技肌肉，使用自研晶片、100％雲原生創新科技、AI物流機器人的方式，應對活動中龐大的交易規模以及物流所需。

據阿里巴巴資訊，其在晶片、AI、雲端耕耘多年的技術能力於此次天貓「雙11」中大規模採用。雲端運算方面，阿里巴巴在2021年「雙11」完成首次100％業務全面上雲，借助100％雲原生創新科技，此次「雙11」每萬筆交易所需的計算資源較2020年減少50％，雲原生科技也大幅提升運算效率，使技術交付的效率提升2成、CPU資源使用率提升3成。

在晶片方面，阿里在此次「雙11」中規模部署其2019年推出的自研AI推理晶片「含光800」，這提高淘寶產品搜尋、個性化推薦等效率，搜尋算法性能提升200％，能耗降低逾58％。

AI方面，阿里雲研發的AI大模型M6也是首次在「雙11」亮相，提供需要AI的場景技術支援，例如AI進行服裝設計，M6模型可將設計新款服裝的時間從數月縮減至兩周內。採用AI等技術打造的物流機器人「小蠻驢」此次「雙11」也進入大陸200多所校園配送，350輛「小蠻驢」10天就配送逾100萬件快遞。

技術能力帶來綠色方面的效益，阿里CTO程立表示，公司致力提供綠色算力以滿足各行各業迅速增長的低碳數位轉型需求，雙11是很好的試驗場，讓阿里探索綠色創新科技的可能性。