又到了天冷吃火鍋的季節，看準台灣火鍋市場年產值逾300億元的商機，家樂福今年主打名店聯名鍋底，常溫鍋底推出超過60％的新品，包裝打開就「很有料」，能夠立即享用肉塊等食材，疫情下家中吃鍋，也能輕易提升居家料理的「暖食力」。

不過，物價飛漲，民眾最在意荷包是否跟著縮水；不論吃鍋買食材、或添購居家用品，家樂福表示，即日起配合主管機關要求，門市同步設有抗漲專區，搭配安心價、買一送一等優惠，並在賣場門口處加強宣傳特價商品區域，要陪民眾安度物價上漲的黑暗期。

家樂福表示，這個檔期主推的鍋底、火鍋料等，堅持走不漲價路線，或主打高CP值，常溫有料鍋底與天下第一鍋、安將食堂等名店獨家合作，六福皇宮推出精燉版火鍋清燉湯頭；冷凍鍋物主打超過40年的老店聯名款，與90年歷史的龍鳳號三代品牌—小沈爺、主廚擁有60年酸菜白肉鍋資歷的東北之家、超過45年台灣老字號寧記麻辣鍋，名店配料也推出南門魚丸、逸香齋餃類、品興行魚漿。

有別於以往直接「打開就很有料」，這次鍋底與六福皇宮、天下第一鍋、安將食堂聯名，其中天下第一鍋、安將食堂主打超強CP值，不僅讓名店好滋味直接帶回家，打開來就能夠品嚐到鴨血、肉塊等食材，原住民主廚的安將食堂將卑南族傳統「烤火聚」滋味還原，打開來更有近30％的滿滿肉塊；天下第一鍋更是讓經典的麻辣鴨血直接整包帶走，也貼心的分裝成「個人」鍋，突然嘴饞也可以品嚐到好滋味的麻辣鍋。

另外，阿寶師也全省跑透透，就是要教消費者自己在家還原，六福皇宮的湯底也主打「精燉」的濃郁湯頭，原汁原味的呈現餐廳頤園及留園的好味道。