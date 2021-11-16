影后楊貴媚將擔任頒獎嘉賓。(金馬執委會提供)

李心潔將擔任頒獎嘉賓。(金馬執委會提供)

白靈將擔任頒獎嘉賓。(金馬執委會提供)

金馬58所有的入圍者大合照。(金馬執委會提供)

今年金馬獎頒獎典禮將於11月27日登場，執委會曝光「金馬58入圍榮耀」拍攝計畫的成果照片，共有119位入圍者參與拍攝，攝影大師林炳存再度掌鏡，捕捉影人們的迷人風采，留下難得畫面。

金馬執委會主席李安30年前執導《推手》，從本屆評審團主席黃建業手中接過他人生第1座金馬獎，30年後再同台，當天將一起揭曉本屆金馬獎最佳劇情片。

本屆頒獎嘉賓除了先前宣布過遠道而來的海外嘉賓李心潔、白靈、李國煌，美術出身的大導演王童將把「年度台灣傑出電影工作者」頒給質感師陳新發，朱延平則要獻獎給他的師父蔡揚名，另一位「終身成就獎」得主林贊庭則由獲獎無數的攝影師李屏賓代表獻獎。

金馬影帝莫子儀、陳以文，金馬影后陳淑芳、楊貴媚、陳湘琪，加上歷屆得主劉冠廷、納豆、范少勳、盧廣仲、陳姸霏，今年在大銀幕表現亮眼的陳庭妮、温貞菱、許瑋甯、鍾欣凌、莊凱勛，都將擔任頒獎嘉賓。

柯震東也將和出道得獎作《那些年，我們一起追的女孩》扮演媽媽的王彩樺在舞台上重聚。王淨、方郁婷、宋芸樺、林暉閔、柯煒林將為參與演出的5部入圍最佳劇情片擔任引言。

疫情未退，但金馬獎不但照常舉辦，數10位海外影人還特地來台灣接受隔離，以參與影展、創投、學院、評審等活動，盛情感人。

獲得金馬獎12項提名的《濁水漂流》導演李駿碩、剪接麥曦茵、男配角柯煒林，以《少年》入圍新導演的任俠及男主角孫君陶，短片及動畫導演黃詩硯、張小踏、唐藝也都會在結束隔離與自主管理後，和影展觀眾進行座談，並出席金馬獎頒獎典禮。