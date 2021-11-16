大陸時尚雜誌一年一度的「GQ年度人物盛典」今(16日)在三亞舉行，配合「GQ度假中」主題，紅毯也直接搬到沙灘上，不少大咖明星也盛裝出席，新疆女神迪麗熱巴，化身花仙子絕美登場，立刻成為全場焦點。

迪麗熱巴穿上印花長禮服走上紅毯，胸前大開深V，擠出渾圓雙球和深邃事業線，隨著她走動上下晃，鏡頭前波濤洶湧畫面相當震撼，而她轉身辣露白皙春光，「蝴蝶骨」清晰可見，展現蝴蝶美背，讓人驚艷不已。

迪麗熱巴化身花仙子，生圖身材太兇猛。(圖／翻攝自騰訊視頻)

迪麗熱巴完美詮釋兩種不同風格造型。(圖／翻攝自微博)

在進場後，迪麗熱巴又換上另一套暗夜玫瑰禮服，從甜美可人轉變成高貴冷豔形象，完美駕馭各種風格，美哭網友，「迪麗熱巴紅毯永遠可以相信」、「不愧是紅毯女王」、「誰看了不心動」。

而在沒有P過的生圖中，迪麗熱巴不僅五官精緻還白到發光，狀態好到沒話說，神級美貌再次讓網友驚歎不已，連大陸擊劍冠軍孫一文也忍不住大贊「感慨一下迪麗熱巴可真好看啊」，也引來迪麗熱巴回覆「我在台下也看到了和運動場上不一樣的你！好美」。

2021年GQ年度人物盛典邀來迪麗熱巴、楊洋、Angelababy、李現、楊紫、周冬雨、鄧倫等大咖明星共襄盛舉，現場星光熠熠，相當熱鬧。