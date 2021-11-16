美國「有線電視新聞網」（CNN）16日表示，中國大陸國家主席習近平已有近22個月未離境外訪，與北京政府在國際上走向自我封閉的趨勢相同；智庫專家還指出，為維護政權穩定、防止西方價值觀「滲透」，中國大陸可能利用民眾對新冠肺炎（COVID-19）「零容忍」政策的支持，加強對外國人士的入境審核與控管。

CNN表示，中國大陸對新冠肺炎採取「零容忍」政策，利用威權政府對社會的影響力和監控能力，讓內部疫情迅速降溫，在經濟與日常生活方面領先歐美各國，先一步恢復到接近正常的水準，並將此當作其政治制度優於民主國家的證據。

但在世界大多數地區開始走向與新冠肺炎共存時，境內時不時爆發小規模疫情的中國大陸，卻始終堅持「零容忍」，在國際上顯得愈來愈孤立；不僅中外文化、學術、商務與個人旅遊大幅減少，當地民眾對中國大陸的自我認同和優越感也愈來愈強。

近年來，當地民眾對不利於中國大陸政府或文化的言論展現強烈敵意，而與西方相關的任何思想、價值觀或其他形式的影響力，則愈來愈受到懷疑和批評，包括女權主義、LGBTQ運動，甚至對環境保護的呼籲，都被視為西方用來破壞中國大陸的「走狗」；即使並非所有大陸民眾都這麼想，但在北京政府對異議言論的壓制下，此類言論便成為主流趨勢。

CNN指出，包括習近平和李克強在內的7名中國共產黨中央政治局常務委員，在新冠肺炎全球疫情期間都未訪問他國，顯示中國大陸已形成從政治最高層到最底層的完全孤立。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）中國大陸專家明克勝（Carl Minzner）也認為，相較於1980和1990年代的改革開放，中國大陸意識形態正轉向孤立，並可能藉由廣受民眾支持的新冠肺炎「零容忍」政策，加強對外國人士的入境審核與控管，如被北京政府認為較為敏感的外國學者，就可能遲遲不被允許入境。