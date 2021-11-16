熊女15日晚間在微風南山百貨大鬧不聽勸，遭到值勤員警壓制，上銬帶回。（翻攝照片）

新北市一名熊姓女子認為先前購買的品牌大衣有問題，15日晚間8時許返回微風南山百貨要換貨，卻認為店家調包商品，在店內大鬧，經店員報警，警方到場後熊女仍情緒失控，最後依法上銬帶回。文章曝光後，網一面倒不挺熊女及其丈夫的作為。

熊女的丈夫在臉書社團《爆料公社》發文控訴，稱妻子本月9日在微風南山百貨Max Mara櫃上購入一件要價7萬300元的大衣，當天向櫃位提出修改袖長的要求，但收到修改後寄回的大衣，卻發現衣標上的字樣為「S’ Max Mara」，質疑品牌方調包商品，遂於15日晚間前往櫃上理論。

熊女丈夫控訴，經他們上網查詢才發現，該件外套在專櫃上的售價是官網的3倍，痛罵專櫃是黑店，再加上對於大衣的修改品質不滿意，才前往退貨退款，孰料，店員告知修改後無法退款，讓他們感到困惑，因為在修改前店家並未告知修改後就無法退貨，直指銷售體驗感非常差。

熊女丈夫表示，店員在溝通過程中持續冷言冷語，讓妻子情緒失控，甚至店家還叫來警察，他最後眼睜睜看著妻子被警察控制且銬上手銬，要網友幫他評評理。

對此，有網友回應指出，多數國際品牌在官網上的價格都相對專櫃價格低廉，原因不外乎是商品經由代理商進口，再加上經銷等多項成本，價錢有落差是常有之事；針對衣服衣標與品牌名稱不同，則有內行人網友釋疑，Max Mara為品牌名稱，而S’ Max Mara則為該品牌的奢侈休閒裝系列，絕非商品被調包。

還有許多網友留言回應，「真有勇氣上來討拍」、「拿台灣百貨售價比歐洲官網售價我也是醉了」、「修改過的衣服不能退換貨是基本常識ㄚ大哥…」、「奇聞共賞」、「警察要上銬保護管束的情形不多見，有現場綠影一定很精彩、「奧客」。

信義分局三張犁派出所表示，15日晚間8時25分許，接獲微風南山報案稱發生消費糾紛，需要警方到場協助，警方到場瞭解後，得知熊姓女子與廖姓丈夫因購買大衣問題，不滿商家後續處理方式，熊女情緒激動，出現叫囂、毀損商家物品的脫序舉動，經在場員警制止不聽，遂依警察職權行使法實施管束，處置過程均符合法律規定及勤務規範。

信義分局嚴正表示，絕不容許發生滋事案件，呼籲民眾遇有糾紛，應採取理性、合法方式解決問題，以免誤觸法網。