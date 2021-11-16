總統蔡英文今日出席第十屆工研院院士授證典禮，感謝旺宏電子董事長兼執行長吳敏求、聯發科副董事長暨執行長蔡力行、台杉投資科技基金合夥人吳錦城、智擎生技創辦人葉常菁、前台大校長楊泮池等5位新任院士，對產業與國家的貢獻。

蔡英文表示，工研院成立40多年來，為台灣培育出非常多優秀的科技人才，工研院豐沛的研發能量也在這次防疫工作中發揮重要的效能。年5月雙北進入三級警戒，工研院同仁在6個小時之內，漏夜到台北中興醫院和剝皮寮兩處搭建「正壓採檢亭」。後來也陸續打造了155座，在將近百家醫療院所與採檢點運作中。

她指出，這套「正壓採檢亭」是經濟部專案開發的技術，運用累積多年的建置IC晶圓廠及光電廠無塵室經驗，打造潔淨度比醫院外科手術室還要高的採檢環境，可以給予第一線醫護人員強力的保護，並且提升整體檢疫能量。她也感謝工研院同仁的辛勞，將自己的科技專業應用在防疫工作當中，真的是「科技防疫」的重要典範。

本次工研院選出的5位院士，蔡英文強調，新任院士都是產業界領袖，讓台灣在世界的科技創新領域持續占有關鍵性地位。

蔡英文介紹，吳敏求院士是旺宏電子董事長兼執行長。早在30年前，就把現在盛行的「數位轉型」概念導入半導體製程，非常有遠見，也讓旺宏目前在非揮發性記憶體方面具有領先全球的成績。她也感謝吳院士當年從美國回到台灣創業，號召非常多優秀的人才共同回台，對台灣整體產業創新有非常大的助益。

蔡力行院士是聯發科副董事長暨執行長，帶領聯發科完成許多技術創新，包括搶先布局5G，讓聯發科在全球激烈競爭中持續展現傲人的成績。此外，蔡院士投身半導體產業40年，跨足半導體、IC設計、以及電子通信技術創新等領域，對於台灣整體半導體產業有卓越的貢獻。

吳錦城院士現任台杉投資科技基金合夥人，在科技及通訊界擁有豐富經驗，本身也是成功的創業家，四度創業，創造出新台幣1800億元的總市值。台杉投資是國家級的創投公司，投資領域以「五加二產業」為主，不只提供資金援助，更提供產業經驗、國際串連等資源。她也感謝吳院士貢獻專業，傳承經驗，讓台灣有更多創新企業打進國際盃。

楊泮池院士，總統表示，楊院士是台大醫院特聘教授，也是國內肺腺癌研究權威，曾任台灣大學第11任校長。楊院士領導團隊長期鑽研肺癌基因相關研究，也曾獲得教育界的桂冠－國家講座主持人及學術獎。疫情期間，楊院士也和團隊有重要的研發，可以有效避免新冠病毒直接感染人體，也取得美國臨時專利。她也感謝楊院士近年來擔任國家生技醫療產業策進會副會長，持續推動台灣精準醫療，並對生醫產業發展提出許多前瞻見解。

葉常菁院士是智擎生技創辦人及台灣生物產業發展協會副理事長，所率領的團隊成功開發抗胰臟癌藥物，是台灣第一個拿到美國FDA藥證的癌症新藥，並創下國內新藥授權紀錄，證明台灣有實力可以成功開發國際級的新藥，是台灣生技新藥開發的重要里程碑。葉院士提出的「NRDO」（No Research Development Only）商業模式，授權引進具有潛力的新藥候選物，加速新藥上市，對於生技製藥產業有深遠的影響。此外，葉院士將自身創新創業整合經驗，傳承後輩，以女科學家身分，持續為提升台灣生技產業發展而努力。

葉常菁院士是工研院10年來首位女院士，蔡英文希望未來有更多女性加入院士行列。

新任加上歷屆院士共有50位，是台灣最珍貴的資產，蔡英文代表台灣人民感謝院士們對台灣的貢獻。後疫情時代，要讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量，也要繼續仰賴工研院堅實的科技創新能量，帶領台灣升級轉型。她也期許所有院士能持續提供協助，讓工研院更好，讓台灣更進步。