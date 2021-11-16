奢華餐飲業看好復甦的餐飲市場，以電影《穿著prada的惡魔》讓更多台灣饕客熟知的經典美式牛排館「Smith & Wollensky」，進軍亞洲的首店位於台北微風南山47樓，台北店在餐飲需求正旺的歲末推出新菜，包含2款32盎司的大份量牛排餐及秋冬新菜，更首度獻上桌邊進行火焰炙燒牛排及師傅親自現刨松露的服務，讓用餐感受加倍奢華。

「Smith & Wollensky」台北店位於台北微風南山47樓，坐擁高空美景。（何書青攝）

坐擁北市美景的「Smith & Wollensky」台北店自開幕以來便是人氣約會餐廳，主廚Cale Jackson表示，S&W一直以來都主打美式大份量分享餐點，正宗美式頂級厚切牛排讓饕客可以享受大口吃肉的滿足感。這季新菜相當有噱頭，不僅多了2種桌邊服務，更第一次推出廣受法國貴族喜愛的「夏多布里昂牛排」，使用大份量的菲力中段軟嫩部位，市面上罕見，每款32盎司的每頭牛僅製作出2份，且採用的是經典做法，配菜豐盛。

「夏多布里昂牛排」源自18、19世紀的法國貴族文學家夏多布里昂，因擔任過拿破崙的外交大臣，對飲食特別講究，私人主廚選用他最喜歡的牛腰內肉，特製了專屬的夏多布里昂牛排。此塊牛排取自菲力中段，是整頭牛最軟嫩的部位，每頭牛僅能切出2份夏多不里昂牛排32盎司。正統的夏多布里昂牛排需厚達4公分，S&W將牛排外層裹上餐廳特製咖啡可可粉後，先以低溫慢烤維持中心軟嫩多汁，再以高溫炙烤至外層焦香酥脆，牛排切開後則呈誘人的粉紅肉色，淋上特製的松露紅酒醬後更加香氣十足。

「夏多布里昂牛排32盎司」在上桌前，會由服務人員進行火焰炙燒服務。（何書青攝）

S&W的「夏多布里昂牛排」搭配4款精選配菜，包含烤牛骨髓、方旦馬鈴薯佐香烤大蒜、炒綜合菇與慢烤紅蔥頭，其中方旦馬鈴薯是歐美經典配菜，先將馬鈴薯加入奶油、蒜頭等一同煎至上色，並以百里香提味，再加入雞湯進烤箱煨烤至鬆軟，馬鈴薯吸收了雞湯、奶油與蒜頭的香氣，口感外酥內綿。夏多布里昂牛排上桌前會由服務人員於桌邊進行火焰炙燒服務，為融合台灣在地元素，特別選用58度金門高粱，將酒點燃後淋至牛排上，熊熊火焰燃燒出高粱的特殊香氣附著於牛排表面，風味非常獨特。

S&W推出升級版的「威士忌熟成帶骨肋眼牛排32盎司」，每份6780元。（何書青攝）

另款S&W老饕最愛的「威士忌熟成牛排」，這次升級成大份量帶骨肋眼32盎司，更適合親友團聚分享。厚實的牛排在熟成過程中能保有更多威士忌的多元滋味，在超級烤箱中炙烤至外層焦脆並鎖住中心肉汁，達到外酥內嫩的熟度。帶骨肋眼的迷人之處在於能一次吃到3種各具不同特色的部位，老饕上蓋肉帶有威士忌的獨特酒香，豐厚油花經熟成後散發出乾式熟成的濃郁風味，尾韻是淡淡蘋果木香氣；肋眼心飽含香甜肉汁，口感軟嫩細緻又帶有蜂蜜香氣；最後則是主廚推薦的老饕吃法，將肋眼油角、骨邊嫩筋二次回烤，不僅再次逼出油脂香氣，酥脆焦香的骨邊肉與筋膜讓口感層次更豐富。

不只牛排有新意，S&W也以奢華為題推出秋冬新菜，匯集世界三大珍饈「肥肝」、「魚子醬」與「松露」，全新前菜「甜蝦酪梨韃靼」以鮮甜的生蝦搭配濃郁的酪梨，加上畫龍點睛的新鮮海膽與魚子醬，將大海中的鮮美皆融合於此；2道熱門前菜也換上秋冬滋味，「香煎肥肝」佐以糖漬栗子與莓果醬，酸甜風味平衡了肥肝的濃郁脂香，搭配核桃糊溫潤的堅果香氣；「北海道干貝」則裹上摩洛哥香料後煎至焦香，增添了外層酥脆的口感與香氣，更襯干貝的多汁甜美，沾上焦糖化香甜綿滑的洋蔥泥，鮮甜滋味迷人。

S&W全新推出由師傅親自在桌邊現刨松露的服務。（何書青攝）

此外，現在正值品嘗松露的季節，S&W推出師傅桌邊現刨松露服務，除了香氣濃郁的黑松露，也有提供珍貴的白松露，現刨松露以克計價，黑松露每克100元，白松露每克520元，可自行挑選想搭配的餐點，主廚也會給予專業建議，透過松露讓料理更添貴氣及美妙滋味。