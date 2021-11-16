民進黨全代會日前通過攸關明年地方選舉布局的《2022年直轄市與縣市長提名特別條例》，六都市長候選人由黨主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，引發各界關注。前立委沈富雄認為，身兼民進黨主席的蔡英文現在最擔心的、不知道怎麼處理的，應該是2022年的北北桃三都選戰，尤其是桃園，輸掉桃園是蔡英文所不能接受的。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，包括游盈隆在內，大家對蔡英文的批判，恐怕都有點隔靴搔癢，如果初選的結果，不管多亂多吵，但最後大選還是贏了，蔡英文大可不必操這個心。沈富雄認為，蔡英文安撫了中常委陳茂松，大概是給他看民調，說民調就是這樣。

沈富雄直言，其實民進黨不太在乎必贏的地方，比如台南和屏東，因為不管怎麼吵都會贏；民進黨在意的是台北、新北和桃園，因為這三個地方恐怕贏不了，就算贏了也很慘烈。

沈富雄指出，桃園現在有三人表達參選意願，但如果到時從這3個中挑一個，不但會輸，而且輸得難看，這是蔡英文所不能容忍的，且若只剩下這3個人而不得不初選，蔡英文要臨時調一個強手插進去很難看。北北桃是蔡英文心頭最煩惱、不知道怎麼處理的，最後只有說，保留徵召的權力，應該是這樣才對。

沈富雄更說，當年一度有很多人支持他競選台北市長，雖然自己在藍營和中間選民中的支持度相當高，黨內也不少人支持，但最後他還是放棄了。而當時黨中央選擇的是前駐泰代表李應元，「為什麼要他不要我？黨中央就說，讓沈富雄出來選也是輸，但輸了之後的後遺症太大了，所以他們就想盡辦法」。