涉嫌毆打宋姓男大生的張敦量（左）。（翻攝自YouTube）

台中警方偵辦宋姓男大生遭毆打事件，發現主嫌張敦量涉及投資線上博弈網站，經追查，於15日破獲其投資的2580娛樂城，並逮捕許姓首腦及幹部共5人，而據同業人士透露，張與許只是中部賭盤的小咖，後面還有金主，博弈並未因此而瓦解，目前只是暫時關網避風頭。

據《東森新聞》報導，一名博弈業界人士爆料，其實博弈圈同業早一步就收到消息，知道許姓主嫌等5人會被迅速被放出來，因為幕後還有大金主、有集團，他出事了，集團自會想辦法把他保出來。

該名人士還透露，許男與張敦量經營的2580娛樂城，在業界算是小咖，其實根本不必為了一個小車禍，害慘同業「現在中部賭盤大部分都休息了，現在掃黑方法和以前不一樣，不是針對堂口，而是針對堂口後面的經濟來源」。

據了解，全台每天博奕下注超過百億，卻因為一個小網站被抓包禍連全台，讓不少博奕主十分生氣，紛紛透過管道要求嚴加約束小弟。而儘管2580娛樂城的首腦被抓到，因北中南都有據點，並沒有全面瓦解，惟目前警方查緝動作頻頻，博弈圈目前只好暫時關網避風頭。