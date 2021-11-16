今年4月才開幕的台北東區個人型態小火鍋品牌「LA-KI-KUO好運郭」以「好運要問天，好鍋自己選。好命由天定，走運靠自己」為品牌精神，整家店圍繞著「幸運」與幽默感為主題，餐點主打新派台式湯頭，但隨著入冬之際，首度推出3款全新亞洲風味湯頭，有充滿層次風味的泰式酸辣鍋、清新微辣的日式柚子胡椒鍋及濃郁帶勁的川味麻辣老湯鍋，讓火鍋愛好者有更多風味能選擇。

新品「泰式酸辣鍋」以蝦與大骨高湯熬製而成的經典泰式鍋底，不僅有檸檬與椰奶堆疊出的風味，湯底加上香茅、檸檬葉和斑蘭葉等辛香料持續熬煮後讓香氣更飽滿，而在享受自由選擇2種主餐食材的同時，隨鍋附上老闆的私房選料 「鱈魚香絲」，超搭的鮮味鹹中帶甜，想要煮出富有口感的小吃或是飽足的魚麵都可以隨心情調整。

「日式柚子胡椒鍋」則用柚子胡椒帶出清新淡雅香氣，搭配肉類或是海鮮主餐都能襯出鮮甜，微辣而不燥的清爽湯頭再加上新鮮橙片，要讓饕客彷彿置身日本九州，而這款鍋也另外會附上來自老闆的貼心祝福 「祝你好運」豆腐搭配橙片，保有品牌一貫的幽默感。

「川味麻辣老湯鍋」使用私房中藥材配方炒製，放入燈籠椒、朝天椒、月桂葉、白豆蔻、香辣油與牛油等香料長時間熬煮的川味麻辣老湯，湯頭香濃帶勁不死鹹，加上麻辣鍋不能缺少的軟嫩Ｑ彈鴨血鍋底，一個人也能幸福過癮地大啖麻辣鍋。此外，「LA-KI-KUO好運郭」更推出了期間限定的抽獎活動「給我五倍券老闆請吃飯」，加上店內原有活動的好運刮刮卡與單筆帳單免費的當日特獎，要用幸運氛圍溫暖食客的心和胃。