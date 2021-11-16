在印中邊境衝突風險逐漸升高之際，印度可能改變3年前退出俄羅斯5代戰機Su-57專案的決定，回頭尋求購入俄製Su-57來對抗中國已部署在中印邊境的殲-20隱形戰機。俄羅斯的印度專家阿列克謝．庫普里亞諾夫表示，2018年退出俄5代戰機合作案的印度，正在考慮重新購買Su-57隱形戰機，俄方也歡迎印度重返該項目，並同意讓印度生產其本土版Su-57。

科學院世界經濟和國際關係研究所南亞和印度洋地區組負責人庫普里亞諾夫向《衛星通訊社》表示，目前印度需要這樣的戰鬥機，在證明這種戰鬥機優於競爭對手之後，印度可能會重新討論購買Su-57的問題。他說，在本國工廠生產這種飛機的可能性將使印度更有可能重返該項目。

報導說，近期在2021年杜拜航展上，俄羅斯第5代Su-57戰機以服役樣品首次在海外亮相。早在2012年，印度空軍就計畫購買Su-57，但在2018年退出了該項目。日前俄聯邦軍事技術合作局局長德米特里．舒加耶夫曾表示，在Su-57接裝俄羅斯武裝力量後，印度可以恢復參與該項目。

庫普里亞諾夫說：「本地化要求對印度來說幾乎是強制性的，他們盡可能地推動它。而未能進行本地化生產，可能是印度退出合作計劃的重要因素。」他指出，印度目前獲得俄羅斯T-90 坦克、Su-30MKI戰機、卡拉什尼科夫突擊步槍等武器的生產許可證。

庫普里亞諾夫還表示，印度採購武器的原則是不會只限於一個供應商，而是盡量與所有供應商合作。在印度武裝部隊、國防部和政府中都有支持從美國、法國和俄羅斯採購裝備的人。大多數情況下，與俄羅斯簽訂的大合同伴隨著由與美國簽訂的合約均衡，反之亦然，目的是不要過於依賴某一個國家。

報導說，今年年底前俄羅斯國防部將收到4架Su-57。2028年前，俄軍應該擁有76架Su-57戰機。

俄羅斯最近已開始交付S-400防空導彈系統給印度，由於更早擁有S-400系統的中國已經將它部署到中印邊界，印度軍方已公開表示，新到貨的S-400將部署到中印邊境，目標也是針對中國的殲-20隱形戰機。至於退出已有3年的Su-57合作專案，印度在中印邊境衝突升高後，其邊境防衛也需要隱形戰機，俄方看準印度的需求，準備將Su-57生產許可證給予印方，使這項交易很有可能會順勢完成，預料俄羅斯總統普丁12月初赴印度舉行印俄高峰會時，Su-57合作案復活可能 會有更明朗的結果。