美國10月零售銷售較前月大增1.7％，反映消費者提早年節採買，以防商品缺貨。10月零售額勁揚意味著年終購物旺季可望創造銷售佳績。

根據美國商務部16日公布，10月零售銷售經季調後月增1.7％，大幅優於9月上修後的月增0.8％，亦超越市場預估的月增1.4％，寫下連續3個月增加紀錄。

最新零售數據顯示，儘管美國通膨居高不下，新冠肺炎疫情揮之不去，民眾在年終購物旺季之前仍願意打開荷包，大舉消費。

10月汽車銷售創下6個月來首次增加。全球晶片缺貨造成汽車供給緊繃，推高汽車售價，帶動10月零售數據上揚。汽油價格上漲亦推動10月零售銷售走高。

排除汽車、汽油、建材與餐飲服務項目，10月核心零售額月增1.6％，遠遠高於9月的月增0.5％。

延續將近兩年的疫情造成勞工短缺，原物料運送至工廠，以及製成品出貨至市場延誤。商品短缺讓消費者認為價格會越來越高，並且提早年節商品採買。

富國銀行資深經濟學家布拉德（Sam Bullard）指出：「供給受限與零售商鼓勵消費者提前採購，代表部分支出可能提前。無論如何，年終銷售年增幅幾乎肯定會創下紀錄，即便零售商面臨一連串供應鏈挑戰。」

美國10月通膨率創下30年新高水準，消費者雖然對通膨感到擔憂，但表示仍將繼續購物消費，10月零售銷售亮眼，意味著11月與12月的年終購物旺季銷售佳績可期。

根據商務部報告顯示，10月消費者在線上零售商的支出勁升4％，雜貨店銷售增加1.1％，餐廳和酒吧銷售維持持平。加油站銷售揚升3.9％，汽車經銷商銷售上升1.8％。