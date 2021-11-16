前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

揮中心日前宣布，曾接種高端的民眾，若有出國需求，可混打AZ、BNT及莫德納疫苗，引發民眾必須「重打」疫苗才能出國的批評聲浪。前民進黨立委郭正亮表示，他對前副總統陳建仁很有意見，當初護航高端成什麼樣子，現在卻跑去立陶宛、波蘭，回來以後再隔離，等於可以躲一個月，沒有責任感！

郭正亮16日在朱學恒直播中直言，圈內人都知道，陳建仁挺高端的程度遠超過陳時中，結果陳建仁連一句話都沒有！沒有公道、沒有責任感。郭正亮透露，他最近都在看臉書，以前幫高端辯護那群人，還有好幾個醫師，現在全部都不見了，都不談高端了。

郭正亮強調，這個政策錯誤道這種程度，監察院不介入調查彈劾？簡直是離譜，這在任何國家一定究責到底！

根據中央廣播電台8月20日報導，前副總統陳建仁認為，高端疫苗是傳統蛋白質平台，相較於腺病毒載體（AZ疫苗）和mRNA（莫德納、BNT疫苗），副作用較低。評斷疫苗保護力需要檢測綜合抗體效價，陳建仁說，施打高端疫苗後綜合抗體效價比施打兩劑AZ疫苗更高出3.4倍，「所以是相當有效的」。

另外，前副總統陳建仁當時也為高端新冠肺炎疫苗的「免疫橋接」背書，強調這是WHO最近提出的主張，很多國家也都用「免疫橋接」方式替代第三期。

陳建仁5月底接受《民視新聞》專訪，他透露自己與太太有接受國產「高端疫苗」二期人體實驗，其中有7分之1的人施打「對照組」，另外7分之6的人則施打疫苗，雖然不知道自己是不是施打對照組，但2人施打後都沒有不適的感受。不過，陳建仁7月15日晚間在臉書發文，提到7月14日接到台大醫院通知，參加國產疫苗二期臨床試驗的解盲結果，自己打的是安慰劑。