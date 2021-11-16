來自土耳其的藝人吳鳳在台灣發展15年，6年前娶了妻子陳錦玉（Rynne）當台灣女婿，2018年又拿到台灣身分證，成為正港台灣人，16日他在社群網站分享到高雄遊玩的照片，並用「一句話」分析了北部人和南部人的差異，意外引發網友共鳴。

吳鳳表示，曾聽南部的朋友說：『在台灣如果北部人說『改天一起吃飯』這句話的時候，很有可能你們沒辦法吃飯。因為通常北部人忙到無法約！」而在經過觀察後，吳鳳發現這個說法好像是真的，他透露每次有人跟他說改天一起吃飯，可是到最後90%都沒有見面，讓他不解北部人到底是真的忙到連跟朋友無法見面，「還是改天吃飯這句話只是一個客氣，要結束一個對話的說法而已？」

吳鳳認為，網路世界已經佔太多時間，再加上工作、照顧家庭許多事，好像在北部的人有點忙過頭了，令他忍不住心想：「難怪台灣人說，南部人很熱情，如果說改天吃飯，真的很快見面吃飯！」一句話揭開南北部人的差異。

吳鳳PO文後，許多網友也認同留言，「南部人是真的會放在心上，會開始計畫何時要約，如果一直約不成會一直很在意」、「北部人說這句話的意思是不常見面，當下沒時間但又想維持關係，所以說改天，至於改那一天，那就看機緣勒」、「南部就是每天從早吃到晚啊，改天吃飯就是吃這次沒吃到的哈哈」、「北部是客套話，南部是讓你撐到不敢約下次」、「北部是客套，南部很實在」。