據陸媒報導，拜習會前，中美就雙方的媒體問題達成3項共識，結束此前的「媒體戰」。美國恢復中國駐美記者一年多次簽證並解決簽證停留期問題後，中國將給予美國駐中記者同等待遇。

中新社今晚報導，據向相關部門瞭解，中美雙方在16日元首視訊會晤前，就媒體問題達成3項共識：

一是雙方相互保障現任常駐記者在遵守防疫規定前提下可以正常往返對方國家。

二是美方承諾為中國記者頒發一年多次入境簽證，並將立即啟動國內程序解決中國記者簽證停留期問題。中方則將本著對等原則，在美方政策措施到位後，給予美國駐中媒體記者同等的簽證和停留期待遇。

三是雙方將依法依規對等審批新任常駐記者簽證。

報導稱，長期以來，中國駐美記者持有的都只是一次有效入境簽證，非常不方便，有的記者甚至回國開會、探親就很難再回到駐美工作崗位。

報導並稱，此次雙方就彼此媒體在對方國家待遇問題「進行了一年多艱苦的磋商」，有鬥爭也有合作，可謂「不打不相識」，取得目前3項共識非常不容易，這對雙方記者來說都是利好消息，也從一個側面體現了當前中美對等、平視的新常態。

報導還稱，只要雙方本著相互尊重、平等互惠的精神，心平氣和地溝通，是能夠做成一些互利互惠的事情的。希望中美合作為兩國媒體帶來更多好消息。

中美去年爆發媒體戰，相互驅逐媒體記者。

2020年2月18日，美國川普政府認定5家中國官方媒體機構為「外國使團」，等同中國政府的一部分。隔天，中國外交部以「發表種族歧視言論、惡意抹黑攻擊中國」為由，宣布吊銷華爾街日報3名駐北京記者的記者證，並限定他們5日內離境。

2020年3月3日，美國宣布限制5家中國官方媒體的駐美機構雇員數量，要求他們削減60名中國籍雇員。3月18日，中國外交部宣布，要求紐約時報、華爾街日報及華盛頓郵報年底前記者證到期的美籍記者，10天內交還記者證，且今後不得在中港澳從事新聞工作。

2020年5月8日，美國國土安全部宣布，縮減中國駐美記者簽證停留天數在90天內，簽證每隔3個月便需要重新申請。

2020年8月4日，針對美國拒絕延長近40名中國記者的簽證，中國外交部揚言，如果美國一意孤行，中方「必將被迫作出正當反應」。