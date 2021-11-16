中央流行疫情指揮中心日前宣布，有出國需求已接種1劑或2劑高端的民眾，可混打2劑AZ、BNT或莫德納。對此，研究新冠病毒的華裔美籍科學家何大一認為，打高端和AZ疫苗的民眾，應再追加接種mRNA疫苗當作加強劑，更直言「混打無虞」。

華裔美籍科學家何大一接受TVBS大師講堂專訪時指出，打高端和AZ的人，都應該補打一劑輝瑞BNT或莫德納的mRNA疫苗，才能有足夠防護力，尤其高風險族群和年長者更需要mRNA疫苗當加強劑。

何大一表示，高端疫苗的中和抗體濃度數據，並不是特別優異，與AZ疫苗差不多。而高端在沒有第三期臨床數據的情況下，就取得台灣緊急使用授權，何大一也不諱言有點訝異，認為是政府當時必須做的艱難決定。

至於疫苗混打有無風險，何大一認為，mRNA疫苗與嬌生、AZ等腺病毒載體疫苗，兩種疫苗只是使用了不同的載體，「送到免疫系統裡的東西，基本上是一樣的，所以混打真的不會有太大問題。」

何大一為愛滋病雞尾酒療法發明人，1996年獲美國《時代》雜誌評選為時代年度風雲人物，去年率領團隊研究新冠病毒，成功從重症病患體內找出病毒弱點，分離出高療效之抗COVID-19病毒的抗體。