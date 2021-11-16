洛克希德(Lockheed)的C-130大力士運輸機( Hercules)已問世60年，它幾乎可以適用任何環境的運補任務，包括南極觀測站的往返飛機也是依靠它。甚至於，美國海軍曾經慮找C-130來擔任航空母艦的運輸任務，也成功完成航艦起降實驗。

我們很強(we are the mighty)報導，1963 年 10 月和 11 月之間，美國海軍首艘超級空母艦佛瑞斯特號(USS Forrestal ,CV-59)就進行了這場特別的飛行試驗，飛行員詹姆斯·H·法拉利(James H. Flatley III)回憶，當他接到這項任務簡報時，他以為只是哪個隊友的玩笑話，畢竟將1架 85,000 磅重(38公噸)的龐然大物降落在航空母艦的難度一定比艦載飛機還要難，如同針尖跳舞。

C-130在航艦起飛沒用彈射器，而是從後端甲板加速衝刺起飛。(圖/美國海軍)

事實上，這項命令來自海軍最高層-海軍作戰部長，他們希望有更好的航艦運輸機。在那個時代，航空母艦唯一的運輸機是格魯曼C-1「商人式」(Grumman C-1 Trader)，，它是個小型雙引擎飛機，航程只有300英里(482公里)，這樣的性能實在有限。相對的C-130運輸機穩定、可靠，而且運輸量大。

USS Forrestal C-130 Hercules Carrier Landing Trials

1963年10月8日，美國海軍向陸戰隊借來了1架KC-130F加油機，然後做了一些簡單的拆裝，把前起落架改成艦載機型式，另外尾部加上防滑制動系統，再拆除加油機設備，也就是機翼下的加油吊艙。

格魯曼C-1運輸機是美國海軍第1代的運輸機，運量與航程都不足。(圖/格魯曼公司)

C-2灰狗式運輸機，是現役航空母艦運輸機，已逐步被CMV-22取代。(圖/美國海軍)

CMV-22B魚鷹機將成為最新的艦載運輸機，它具有垂直起飛的功能。(圖/美國海軍)

法拉利上尉就開始在接下來的時間，練習操作KC-130F與航空母艦的降落，到了1963年10月30日，法拉利與機組人員們，成功地進行了29次「觸地重飛」，21 次無載荷起降，以及21次裝載85,000磅~121,000磅(38公噸~54公噸)的起降，完全證明C-130的優良性能，也可以適任航空母艦。

儘管如此，海軍仍認為風險太大，委託格魯曼研發更好的艦載運輸機，之後格魯曼修改E-2鷹眼預警機的機身加以擴大，成為C-2灰狗式(Greyhound)，首架原型機於1964首飛，之後成為航艦的主要運輸機，直到CMV-22魚鷹的完全量產後，才會逐步退役。

雖然C-130沒有能夠成為艦載運輸機，但是執行試驗任務的法拉利上尉，仍因這項經歷獲得了傑出飛行十字勳章。