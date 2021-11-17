聯合國氣候變遷綱要公約第26屆締約國會議（COP26），作出第一個「放入減少煤炭、化石燃料補貼期程」的國際協議，台灣科技媒體中心16日邀請科學和經濟兩位不同背景的學者，模擬分析台灣能否做到「2050零碳目標」。

中央研究院環境變遷研究中心特聘研究員王寶貫表示，與中研院經濟所研究員蕭代基就深度減碳研究計劃中，做出一條可行路徑，「覺得台灣應有機會做到」。這與台灣產業轉型與未來國際經濟板塊重整息息相關，「我們越早行動，對將來地位越有利！」

王寶貫說，COP26氣候協議官方版未能達成世紀末限制增溫1.5°C以下的目標，其實彰顯了聯合國作為國際政治折衝平台模式，已不足以應付國際危機；反而近幾年來，一些跨國商業集團，例如蘋果、谷歌通過要求供應商必須採用綠電生產的方式來縮減碳排放，成果斐然，看來未來要真正達成2050零碳目標，透過這種「直接利益與懲罰」的機制，可能最有成效。

中研院經濟所研究員蕭代基指出，COP26最終協議雖然沒有設定2050淨零排放的具體目標，仍有不少成果，內容包括：認識到於2030年必須減少全球二氧化碳排放量45％、2050年淨零碳排、納入減煤目標、市場與非市場的國際合作機制、強化2030年減排目標和氣候災難補助。此外，尚有甲烷減排、停止森林濫伐、美中合作等多國協議等。

蕭代基建議，根據諾德豪斯2021年的研究，若想達成1.5℃目標，應朝向三方面努力：

1、全球統一碳價格；2、低碳與減碳科技研發；3、一個類似氣候俱樂部的國際氣候協定。「俱樂部會員國」的碳價格相同，也都對非會員國之進口品課徵碳邊境稅或關稅，這是現行巴黎議定書所缺乏的對未遵約國之處罰。

根據中研院的研究「臺灣與全球2050淨碳排路徑與減碳政策分析」，台灣可以做到環境、經濟與社會三贏的2050淨零排放，需要採行所有可行且正確的策略與政策，包括投資研發低碳與除碳技術，以及積極減碳與除碳政策。

蕭代基指出，首先，應提出比擬歐盟的積極2050淨零排放路徑，包括政策與策略的路徑。其次，主要的政策與策略應包括：

1、不補貼減碳、節能與化石能源。

2、付費購買除碳成果，優先使用台灣森林、海洋與濕地去除碳。

3、在碳定價制度上，儘速採行碳稅、能源稅與碳費等制度，若干年（如十年）以後並行碳稅與排放交易。

4、政府可主動提案加入或連結一個國際氣候俱樂部，如歐盟排放交易體系（ETS），或組織一個氣候俱樂部，如東亞碳排放市場，俱樂部會員國之碳價格相同，也都採行碳邊境稅，共同成立綠色氣候基金。