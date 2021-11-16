陳柏惟罷免通過後，公投順勢成為全國最熱政治議題。繼民進黨大張旗鼓舉辦大型公投說明會後，國民黨也在上周末由前黨主席江啟臣、台中市議員黃健豪在台中舉辦公投宣講進行拚場。據一份大數據資料顯示，藍綠在公投議題聲量上，國民黨台北市議員羅智強狠超總統蔡英文1.8倍，持續扮演藍營在公投議題上的攻勢啟動機，且已維持連續三周第一。

國民黨前青年部主任陳冠安16日在臉書貼文表示，以粉專貼文有討論到「公投」的心情、留言與分享數來計算的「影響力分數」來看，上周(11/08-11/14)政治人物前五名依序是：第一、羅智強的55927分、第二、蔡英文的30134分、第三、資深媒體人趙少康的13533分、第四、江啟臣的10730分、第五、副總統賴清德的9622分。

陳冠安指出，整體來看，三周以來前五名的組成都相當穩定，藍營主要以「羅趙江」組成戰鬥連線，而綠營則以蔡賴為首。以總分來說，羅智強仍然維持捨我其誰的網路影響力，持續扮演藍營在公投議題上的攻勢啟動機，連續三周第一；不過蔡英文本周的攻勢力度也明顯加大，拉近與羅的差距。但即使如此，個別粉專的網路聲量，羅仍是蔡的1.86倍左右。

而在前五名之後，藍營的朱立倫、蔣萬安也仍然是穩定前段班，分別拿下7370和6044分，無黨籍的高金素梅則首次出現在榜單裡，憑藉論述清晰的影片，拿下5794分。

綠營方面，雖然民進黨攻勢凌厲，在全國各地舉辦大型說明會，大咖雲集，但比如民進黨粉專公布上周有主辦說明會的立委蔡易餘、林俊憲、郭國文、林宜瑾、陳歐珀、何志偉、羅致政、高嘉瑜、吳思瑤等，卻沒有透過實體活動來帶動足夠的聲量，擠入前段榜單。

反倒是綠營側翼「焦糖」陳嘉行、高雄市議員黃捷、前立委林靜儀、陳柏惟有進入到公投討論的聲量前段班。這是否代表民進黨目前陸戰與空戰有相當程度脫節的情況，也就是綠營的實體宣講對網路聲量的帶動效果有限，則將會是第四周的觀察重點。

不過從側翼聲量來看，綠營仍然呈現一面倒的局勢，為首的「辣台派Wajinpie」甚至在7天的時間內發了20篇跟公投有關的貼文，等於平均1天近3篇，影響力分數幾乎等同賴清德，就可知道，絕對不能小覷綠營透過側翼逆轉公投戰局的網路操作能力。