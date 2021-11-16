31歲詹姓男子綽號「北車借錢哥」，長年出沒在北車及捷運出口，以返家奔喪、沒錢搭車、錢包掉了等理由，向來往旅客借錢不還，前科累累。警方15日申請拘票，在北車當場逮捕詹男，經檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

本月9日，借錢哥在捷運北車地下街糾纏1名正妹，以祖母過世要回屏東奔喪為由，向對方借錢，甚至獅子大開口一次要借8600元，說是要包計程車南下，金額過高嚇到正妹，借錢哥卻還不斷糾纏，甚至要強拉對方到提款機領錢，所幸微風廣場員工制止才幫當事人解危。

中正一警方事後將詹函送法辦，但新聞曝光後，仍不斷有民眾舉報，借錢哥持續在附近出沒、騙錢，經報請台北地檢署指揮後，決定再次將他逮捕。

15日下午1時許，中正一分局、捷運警察隊及鐵路警察局組成聯合專案，在北車附近全面清查，最後捷運北車M6出口，又發現詹男以類似話術在向民眾借錢，當場將他制止並逮捕。

警方在詹身上發現現金2萬餘元，詢問後得知都是剛騙來的，詹男一犯再犯，警方另查出他至少涉及22起類似詐騙，全案訊後依詐欺罪將他送辦，北檢建請法院實施預防性羈押，稍早法院已裁准。