AZ疫苗混打預計在第15期上路，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥16日表示，預計有97萬人符合AZ第2劑資格，預計同時提供3種疫苗第2劑，可選擇繼續接種AZ，或是混打莫德納或BNT。而「混打第二劑，該怎麼選擇？」沈政男醫師說很簡單，「BNT是清燉牛肉麵，莫德納是紅燒牛肉麵，這樣應該聽得懂了吧！」

沈政男醫師在臉書指出，還沒打第二劑AZ的人，有機會混打了。「你們沒有在第一時間衝去吃第二碗陽春麵，是正確選擇！」因為，那些急著去吃的人，不是保護力已經開始下降，就是一開始的保護力就不夠高。沒吃第二碗陽春麵，回報就是：「牛肉麵就要端上桌了。」

有人在問，混打第二劑，該怎麼選擇？沈政男說很簡單：「BNT是清燉牛肉麵，莫德納是紅燒牛肉麵，這樣應該聽得懂了吧。」

打高端呢？沈政男在文末寫道，「等於是吃到滷肉飯了，進到麵店卻點滷肉飯，當然也是你的自由！」