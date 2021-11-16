新店新潭路工廠深夜惡火 300平方公尺廠房陷火海 23:482021/11/16 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店鐵皮屋倉庫16日晚間傳出火警，消防人員到場搶救。（新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新店鐵皮屋倉庫16日晚間傳出火警，熊熊火焰燒紅夜空。（新北市消防局提供） 新北市新店區新潭路一處工廠16日晚間發生火災，據了解，現場為一層鐵皮建築物倉庫起火燃燒，火勢侷限無延燒可能，現場無人受困，新北市消防局獲報後已派遣88名消防人員及41部各式車輛前往搶救，初估燃燒面積約300平方公尺。 新北市新店區新潭路一處工廠16日晚間起火燃燒，初估約300平方公尺廠房起火燃燒。（圖／記者爆料網） 迎科技新貴 台南推案飄書香 囂張4煞尋仇 警局前揮刀砸車 #新店 #火災 #失火 #新潭路 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男大生在台灣大道被毆昏 台中鄉民大爆暗黑內幕：博奕界竹科 23:432021/11/13 社會 石虎家族聯手YOYO家族11／28大墩文化中心歡樂登場 15:052021/11/16 生活 Nissan All New Sentra「黑帶魅力版」76.4萬起 限量上市 16:532021/11/16 汽車情報-汽車新聞 餐飲集團雲集台中 擴版圖 04:102021/11/15 產業．科技 加速審查速度！ 中市臨登工廠取得特定工廠登記數量再創新高 15:072021/11/14 政治 F-16V新機18日接裝 航空迷拍預演直呼過癮 16:542021/11/16 生活 看屋筆記：三民區浤圃星帝標(個案＋價格分析) 09:002021/11/14 建案開箱-高雄 2021萬金石馬拉松21日登場 交通管制資訊報你知 18:472021/11/16 生活 高雄民宅成販毒集團據點 警攻堅查獲百包毒品、百萬現金 13:322021/11/13 社會 拜登下周參觀GM底特律電動車廠 04:102021/11/13 全球財經 豐田12月產能 恢復正常 04:102021/11/13 全球財經 社會熱門新聞 新店新潭路工廠深夜惡火 300平方公尺廠房陷火海 - 社會 到底誰家小弟！ 全台博奕站被瑪莎惡煞扯後腿 大佬放話找人 - 社會 上課鐘響國一女獨自往外走 下一秒倒臥血泊中 - 社會 社會9點檔》台鐵車廂淪「砲房」女戰18男 離譜理由輕判 - 社會 貴婦買7萬大衣因這原因大鬧百貨 網曝2關鍵：不挺了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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