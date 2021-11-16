新店鐵皮屋倉庫16日晚間傳出火警，熊熊火焰燒紅夜空。（新北市消防局提供）

新北市新店區新潭路一處工廠16日晚間發生火災，據了解，現場為一層鐵皮建築物倉庫起火燃燒，火勢侷限無延燒可能，現場無人受困，新北市消防局獲報後已派遣88名消防人員及41部各式車輛前往搶救，初估燃燒面積約300平方公尺。