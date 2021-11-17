詹氏防務刊物官網「Janes」15日報導，在捷克傳出正考慮採購美製F-35匿蹤戰機後，該國現有主力戰機JAS-39C/D「獅鷲」（Gripen）的瑞典製造商紳寶（SAAB）表示，已準備好向捷克提供最新型的JAS-39E/F戰機。

一名紳寶發言人告訴「Janes」，雖然目前尚無法對外回應與捷克政府之間的任何細節，但該公司「已經準備好」向捷克空軍提供最新型的「獅鷲」戰機，並強調此選擇「合情合理」，因為目前使用JAS-39C/D的國家，未來將能「無縫接軌」JAS-39E/F，部份現有的地勤和後勤系統也可以直接共用，有效節省成本。

捷克於2000年啟動新戰機標案，2001年決定採購JAS-39，但2002年因經濟因素取消，後於2004年改為長期租借14架JAS-39C/D，在經過一次延長後，現有租約將於2027年到期，並可延長至2029年，也能選擇在租約到期後直接將這批戰機買下。

「Janes」指出，紳寶突然有動作，是因為先前傳出捷克政府已開始考慮下一代主力戰機的選項，預計2025年決定得標者、2027年開始交付，且洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）準備以熱銷全球的F-35加入戰局。

由於JAS-39性能先進、成本相對便宜、使用彈性高、易於維護，且紳寶對技術轉移抱持開放態度，讓該型機成為國際市場上頗有吸引力的選項，尤其受到國防預算有限國家的歡迎。不過目前除瑞典空軍之外，僅巴西訂購了最新型的JAS-39E/F，南非、泰國、捷克及匈牙利等JAS-39C/D的使用國都仍在觀望中。