1996年發生藝人白冰冰女兒白曉燕被綁架撕票案，社會人心惶惶，但事隔不久，台北市又發生一起令人髮指的舞女遭斷頭分屍案，死者頭顱迄今仍找不到...。

花名「春子」、30歲的「米高梅」舞廳小姐邱敏春，1996年4月7日下午5時以電話向舞廳吳姓大班請假後即人間蒸發，連續多日未上班，也未與家人聯絡。舞廳同事與邱女姊姊追查，發現邱女失蹤後，她銀行40萬元存款被人以提款卡盜領一空，同年4月21日向警方報案。

警方成立專案小組偵辦，得知邱女當天以朋友來訪為由向舞廳請假，研判歹徒疑為熟人，但清查邱女交往關係並無具體發現，遂調閱提款錄影帶追查。

警方發現，邱女失蹤後銀行存款被領走4次，每次都提領最高限額10萬元，其中1次是邱女4月8日凌晨自己領取外，往後3天內，陸續有3名不同女子在不同處提款機領錢。

專案人員調閱錄影帶，發現4月9日當天盜領存款的女子是由1輛白色別克車載走，警方連日針對該車清查，查出車主是45歲、前科累累的萬華「咖吶幫」分子楊金合，他是「米高梅」舞廳常客，警方趁楊再到舞廳消費時逮捕。

殺害邱敏春的兇刀只剩下一截菜刀及手把。(資料照)

楊落網後原先否認涉案，直至警方從他的住處搜獲邱女的行動電話等證物後，他才坦承犯下這起令人髮指的殺人分屍案。

楊供稱，他和邱女是有親密關係的朋友，4月7日下午，他要邱女向舞廳請假，2人隨即開車前往台北縣坪林鄉(現為新北市坪林區)的露營小木屋過夜。

隔天凌晨因他向邱女索討100多萬元的借款，2人發生爭吵，隨後他載邱女回台北住處拿取存摺、印章，並由邱女提領10萬元給他，2人又重返露營小木屋。

2人在小木屋內睡到8日晚間，再度為了索債起衝突，邱女打他一個耳光，他一時氣憤，使勁勒住邱女脖子直到斷氣。他怕東窗事發，將邱女分屍，開車回台北住處拿塑膠袋並買菜刀回小木屋，將屍體拖到小木屋前的溪邊支解。

楊供稱將邱女頭顱、軀體和右腳分裝在3個塑膠袋內，開車將軀體等屍袋丟棄在北宜公路回台北路上的山溝下，再至台北市松山路將頭顱丟進1輛垃圾車內運走，死者衣物則棄置歸綏街垃圾堆。

不過，檢警戳破楊謊言，發現楊是買邱女出場，邀約她至坪林露營區後，即向邱女強索金錢，邱被楊強押她去提款機提款10萬元，但邱女仍被押回小木屋。

隔天晚間，因邱不願再交付財物，並打了楊一巴掌後，楊將邱勒斃分屍，然後再找「仙樂斯」舞廳不知情的坐檯小姐，以邱提款卡前後盜領34萬6000元。警方押解楊到北宜公路尋獲無頭屍塊，但被垃圾車運走的頭顱已難尋獲。 1997年7月31日，台北地院以楊生性兇殘，且所劫金錢又悉數花在舞廳玩樂享受和簽賭六合彩，犯後無悔悟之心，有和社會永久隔離的必要，依強劫殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。之後楊被判死定讞。

1999年10月6日，當時的法務部長葉金鳳一天內批准楊金合與涉及白曉燕案凶手陳進興等8人死刑令，當天楊、陳8名死囚被押往刑場槍決伏法，創下我國司法史上，法務部長一天之內批准執行槍決及遭到槍決伏法人犯的最高紀錄。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。