雖然伊斯蘭國作為一支戰場上的軍隊，今日已經在敘利亞和伊拉克被擊敗了，但它並沒有消失：二○一九年的復活節，伊斯蘭國的支持者在斯里蘭卡的幾場炸彈攻擊之中，一共殺害了超過兩百五十人，而他們的領導人巴格達迪也在同年四月出現在一段影片中，宣布他的組織並沒有放棄目標，還誓言會繼續對全球各地的非穆斯林信徒發動血腥的游擊戰。和這個團體有關係的附屬組織，今日仍在世界各個被他們堅稱為「下轄省份」的地方發動武力強大的地方性暴力事件。伊斯蘭國的教派仇恨，如今已經感染了阿拉伯世界的整個世代。

讓伊斯蘭國得以崛起的政治裂痕，至今仍未修補完成。歷史告訴我們，除非各種條件出現了實質性的變化，否則新的暴力事件依然會從舊事件的灰燼之中冒出。如果我們想要打破這個循環，就必須對付這個團體那可恥、充滿侵略性的遺緒，同時也要去理解他們究竟是如何說服數千名女性，讓她們相信只要加入伊斯蘭國，就可以為她們帶來安全、讓她們充滿力量。

本書跟著十三名女性的腳步，記錄了她們居住在伊斯蘭國、或是支持伊斯蘭國的經過― 她們有些非常年輕、有些年長一點；有些受過教育，有些則沒有。這本書訴說的，既不是一個西方的故事，也不是一個中東的故事，其場景橫跨了英國、德國、突尼西亞、敘利亞、土耳其、利比亞以及伊拉克。它描繪了女性受徵召、被鼓舞，或是被迫進入這個軍事組織的各種方式，而其過程通常都和他們的情人、親戚、老師和鄰居脫不了關係。

伊斯蘭國的女性受害者（尤其是被奴役的雅茲迪女性），今日已經引起了許多人的關注。沒有人能否認她們所感受到的極端恐懼，以及她們所承受過的苦難。但與此同時，我們或許也因為太過反感，而無法體認到造成女性願意追隨伊斯蘭國的原因到底是什麼。如果我們想要真正理解這些原因，那麼我們就必須以更細緻、更同理的方式，探看那些加入這個組織的女性們。

就在我寫下這些文字的同時，數千名伊斯蘭國的女性和孩童滯留在中東各地的營區和拘留所裡，他們在那裡等待死刑，懸在國籍不明的狀態中，或聽天由命地遭到永久監禁。在那些散發惡臭的營區裡，她們的孩子也在受凍，或者因為罹患數十種疾病而死去。無人重視他們，他們是所有人都希望遺忘的劫後餘民。就短期而言，遺棄他們，在政治上可能的確是個方便的權宜之計。

但這麼做，也可能只是在為下一輪同樣的仇恨和回應方式提供薪火罷了― 而伊斯蘭國，就是那些仇恨和回應方式帶來的結果。並非每個加入伊斯蘭國的女性，都希望傷害別人、奴役別人，或壓迫別人。很多女性以為她們正在拯救自己、或在拯救別人，以免自己或別人遭遇到那些難以名狀的傷害― 沒想到她們無法想像的那些傷害，就在伊斯蘭國裡等著她們。

(本文摘自《ISIS伊斯蘭國的新娘》/貓頭鷹出版社)

【內容簡介】2014年，以伊斯蘭國為名的激進組織，以傳單、影片、網路文宣，向那些活在西方世界的穆斯林同胞呼喊，呼喚他們一起為伊斯蘭國努力。

那些年，有不少女性湧入伊斯蘭國控制下的城市。這些女性來自不同國家，有著不同的成長背景，因各種不同的原因加入了伊斯蘭國。她們部分成為聖戰士之妻。然而身為聖戰士的妻子，很容易在丈夫成為烈士後變成寡婦，然後又被指定嫁給下一任聖戰士為妻，一次次在新娘與寡婦間的身分流轉。

本書收錄13名在伊斯蘭國的女性故事，以及她們周遭人物的經歷，追溯這些女子做出選擇的理由，同樣也思考她們的未來又在何方？

【作者簡介】阿扎德‧莫阿維尼

記者、作家及學者。在中東二十餘年新聞工作期間，報導範圍涵蓋伊朗、黎巴嫩、敘利亞、埃及與伊拉克等國，並出版《唇膏聖戰》、《德黑蘭蜜月》等書，曾與諾貝爾和平獎得主希林·伊巴迪（Shirin Ebadi）合著了《伊朗覺醒》一書。她的作品出現在衛報、紐約時報等知名報刊裡，其中關於ISIS的報導曾獲普立茲新聞獎提名。莫阿維尼亦在紐約大學教授新聞學，現於國際危機組織內擔任資深性別分析師。