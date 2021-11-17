新冠肺炎襲捲全球，近2年來，奪走了超過500萬人的寶貴生命。不過根據世界衛生組織(WHO)統計，全球每10秒鐘就有1人死於慢性肺阻塞(COPD)，光是1年的死亡人數就高達3百萬人，是全球10大死因的第3名，殘害肺部的威脅遠大於新冠肺炎。但值得注意的是，民眾對於肺阻塞的認識相當粗淺，已經發生的症狀卻渾然不覺其嚴重性。對此，醫界提出「1分鐘登階檢測法」，簡單初估你的危險指數。

慢性阻塞性肺病是一種呼吸道長期發炎的疾病，會導致無法恢復的呼吸道阻塞，使氣體難以通暢進出呼吸道。由於肺部氣體交換功能不良，病患會出現明顯「咳、痰、喘」的症狀。

以「1分鐘登階法」評估肺阻塞風險，雖然也會因受測者的肌力與活動力程度而有所差異，但若以一般能正常活動的成年人來看，大致有八成以上的參考度。

趁著今(11/17)日是世界肺阻塞日，民眾不妨可以找個階梯較寬、較平坦、梯階高度適中、大約有4層樓高的樓梯來測試。台灣胸腔暨重症加護醫學會王鶴健理事長表示，若1分鐘內能登階50-80階就屬安全等級；30-50階屬中風險，須注意肺部健康；若是1分鐘登階未達30階，就是肺阻塞的高風險，建議儘早至醫療院所檢查。

一分鐘登階肺阻塞風險評估量表。(資料來源/台灣胸腔暨重症加護醫學會、衛福部國健署)

●肺阻塞症狀「咳、痰、悶、喘」 易誤當成老化

肺阻塞情況會隨年齡增長而增加，但因為症狀緩慢進行，中年之前察覺不易，大多被當成老化、運動不足等。遺憾的是，超過8成的患者在發現時肺阻塞時，肺泡與支氣管結構已受傷害。醫師指出，肺部組織一旦被破壞便無法恢復，因此肺阻塞無法完全根治，只能靠早期發現、早期進行預防惡化的補救措施。

(資料來源/衛生福利部國民健康署)

台大醫院內科加護病房暨呼吸照護中心主任古世基表示，肺阻塞初期較無明顯症狀，甚至容易和一般感冒混淆，但仍可由下列幾個小地方，辨認是否可能是肺阻塞：

1.感冒的症狀不會持續出現，病程過後就會康復；但肺阻塞則是長期不適。

2.戴上口罩後，比別人更容易頭暈、頭痛，導致難以長期配戴口罩。

古世基特別提到，一項針對患者的調查發現，曾出現持續3週以上咳、痰、喘症狀的肺阻塞患者，戴口罩時特別感到無法呼吸、喘不過氣，相較未曾出現症狀者，「罩」不住比例高出2成。

(資料來源/衛生福利部國民健康署)

●肺阻塞有難兄難弟--恐引發心血管共病

肺阻塞常因吸菸引起細支氣管與肺泡慢性炎症反應，導致呼吸道阻塞與肺泡破壞腫大。同時，慢性炎症反應也會釋放發炎介質至全身，產生全身器官的發炎而導致常見的共病，例如心血管疾病、骨質疏鬆、癌症、糖尿病、憂鬱症等等。肺阻塞最常與心臟血管疾病同時發生，所以治療肺阻塞時，也要一併考量上述共病症的處置，有利爭取更長、生活品質較優的健康餘命。