27歲的楊小姐，幼稚園開始全身上下長疹子，奇癢無比，經醫師診斷為「異位性皮膚炎」。醫師當時告知，隨著年紀增長狀況會好轉，若無好轉，恐怕終生與之共存。長大後，楊小姐的皮膚狀況僅稍微趨緩，尤其一到「月經來潮前」，皮膚炎就會惡化，但只要生理期結束，惡化又再度減緩，反反覆覆很苦惱。衛福部台北醫院風濕免疫科主任蔡凱倫表示，「月經前因黃體素分泌增加，導致女性有情緒、壓力，使免疫系統不穩定，異位性皮膚炎就會惡化。」

●異位性皮膚炎治癒最佳2大時期：5歲、18歲

異位性皮膚炎通常從嬰兒時期開始發病，其中約80%的病人在5歲前就有症狀，而50%的患者在1歲前出現症狀。嚴重的搔癢和反覆發作是異位性皮膚炎的主要特色。

至於為什麼楊小姐的醫師告知她長大以後異位性皮膚炎有機會好轉，若無就只能與之共存呢？蔡凱倫表示，「這是因為當小朋友轉大人過程中，免疫發展會越來越完整。」嬰兒尚在成長，沒辦法穩定調控免疫系統，容易受到外來物質刺激，造成皮膚過度反應。

蔡凱倫比喻，異位性皮膚炎是皮膚過度敏感，皮膚的免疫細胞過度活化，甚至產生很多過度免疫抗體。

免疫系統分為兩大種模式，一是「往前衝」、二是「煞車系統」可讓免疫穩定，而在發育過程，煞車系統會越來越完善，長大之後症狀就會慢慢消失。

免疫系統發展的關鍵時期是4到5歲，以及轉大人時期（18至20歲），但若超過20歲後異位性皮膚炎沒有好轉，基本上靠後天的飲食和生活調整也都難以逆轉局面，一輩子真的只能「與之和平共處」。

●月經前黃體素升高 導致異位性皮膚炎惡化

楊小姐長大後病情雖趨緩，但每次月經來潮前，皮膚炎就會惡化，蔡凱倫表示，月經週期本來就有荷爾蒙變化。當女性月經來潮前，黃體素分泌達到高峰，這時會產生情緒及壓力，使體內免疫細胞不穩定，皮膚更容易受到刺激、保護力變差、出油、喪失保濕因子，就會引發「異位性皮膚炎惡化」。

蔡凱倫表示，如果月經前皮膚狀況真的很糟，可考慮接受荷爾蒙治療，但這並非最根本的解決辦法。照護異位性皮膚炎，最重要的就是擦乳液、保濕，讓皮膚有屏障不受外來物質刺激，或是施以輔助治療，包括服用益生菌、補充維他命D，民眾也可以透過中醫進行調理。

●極罕見的「自體免疫性黃體素、雌激素皮膚炎」

有些民眾觀察到自己月經週期間，皮膚會產生很多變化，不僅是異位性皮膚炎的患者，一般女生也可能會冒出大量青春痘、肌膚暗沉等等，蔡凱倫表示，「女生月經來，皮膚本來就會變化，這是正常的生理代謝機制。」

但是，有種極為罕見的皮膚炎，稱之為「自體免疫性黃體素皮膚炎」或「自體免疫性雌激素皮膚炎」，這和上述一般情況不同，通常在月經前或排卵期，患者會出現破皮、紅斑、水泡，或尋麻疹性的血管炎等等。

若要確切診斷，此時會請病患服用、注射黃體素（或雌激素），或是利用荷爾蒙貼片貼在皮膚上，若30分鐘內出現皮膚嚴重發炎的反應，即可診斷為自體免疫性黃體素（雌激素）皮膚炎。「這是很罕見的」蔡凱倫再次強調，這種疾病治療通常會服用荷爾蒙藥物，若是太過極端的患者，甚至會考慮切除分泌荷爾蒙的器官「卵巢」。