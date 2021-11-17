宏達電這波搭上元宇宙列車，近1個月股價跳漲近3倍，一度衝上97元、逼近百元大關，但周二（16日）漲多拉回，終場暴跌9.8%，收在82.1元。專家坦言，上周電視解盤節目，收視最高峰落在討論宏達電走勢，種種跡象顯示，散戶要被大戶割韭菜了。

國內元宇宙概念股最受市場矚目的是，近年來專注於虛擬實境（VR）產品的宏達電，但現階段市場瘋炒的元宇宙題材有一共同特點，就是營運表現不佳，甚至虧損一屁股，只因股價低迷太久，被「惡魔主力」強勢點火，大幅炒作上來。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，元宇宙概念多空大辯論，支持者表示在未來科技行業需要做很多事情，都會不可避免走入元宇宙，但也有人認為元宇宙不但不是未來，也不該是未來，投資人要擔心被舊酒裝新瓶的割韭菜，元宇宙幾年前叫 VR、AR，後來又叫雲遊戲，今年整形換個臉，叫元宇宙，追價的股民就不認識了。

他進一步分析，台股自10月谷底16162點以來，投機題材及軋空股漲勢為主，威盛大漲102％，鈺創大漲66％，與宏達電同樣炒作元宇宙概念，威盛前三季EPS僅1.7 元，出售子公司員工給英特爾，可獲利35億元，宣稱貢獻EPS7元，但目前尚未確定，且 IC設計最大資產是研發團隊，如同資產股出售土地，而現金入袋是殺雞取卵，並不是真正的利多。

蔡明彰提醒投資人，宏達電為全球前五大VR裝置，這波元宇宙題材，股價已從34.5 元漲到近百元，狂飆2.8倍，但市場無視前三季仍虧損2.87元，今年EPS估虧損4元，明年鐵定無法發放股息，上周五出關，攻上漲停，融資大增1.1萬張，佔餘額4萬張的 1/4。他感嘆，「經不起誘惑的散戶全部進場，而電視解盤節目，上周四收視率最高峰落在討論宏達電走勢，種種跡象，散戶要被大戶割韭菜了。」