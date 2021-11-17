依國民健康署癌症登記和衛生福利部死因統計資料，民國107年有2,778人罹患食道癌及民國109年有1,954人死於食道癌。其中罹癌者9成以上為男性，好發於50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

氣溫下降之際，人們都喜歡喝熱飲暖暖身，世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，請民眾務必注意入口食物的溫度，減少直接對食道黏膜的傷害。

食道癌患者初期大多無明顯症狀，平時需留意自身的不適症狀，國民健康署署長吳昭軍提醒，如有長期吞嚥困難或吞嚥時有異物感，切勿輕忽自身症狀，應提高警覺，務必及時就醫檢查，把握治療黃金期。

遠離致癌因子、規律運動及落實健康生活是必要的防癌步驟。

已知食道癌致癌因子，包括抽菸、飲酒、嚼檳榔、含亞硝胺食物（如醃漬、煙燻食物）、過熱的飲食溫度、食道曾受腐蝕傷害、吞嚥功能疾病、胃食道逆流、肥胖及口腔衛生不良等，尤其抽菸、飲酒及嚼檳榔更是多種癌症的共通危險因子，除應儘速戒除，也請提醒身邊有接觸菸、檳、酒習慣的親友，定期做健康檢查。