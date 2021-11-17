1992年巴塞隆納奧運，美國男籃組成「夢幻一代」橫掃各國摘金，皮朋(Scottie Pippen)認為當年他們應該找老鷹隊灌籃王威金斯(Dominique Wilkins)入隊，而不是在第12人放進菜鳥大前鋒雷特納(Christian Laettner)。威金斯在1991-92球季留下場均28.1分、7.0籃板的成績，前一季入選聯盟第二隊。

美媒NBC引述皮朋在自傳《Unguarded》的評論：「我認同每個人選，除了雷特納。我不覺得他合適，而且我是對的。奧委會應該選擇其他NBA球員，很多更有資格的，我個人的選擇是威金斯。」威金斯在1992年1月弄傷阿基里斯腱開刀，剩餘球季報銷，也趕不上7月的奧運，不過夢幻隊的成員是從1991年9月就開始挑選。

美國奧會要求男籃隊必須包含1位大學球員，當時的人選有雷特納以及俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)，雷特納被選上。雷特納沒有獲得表現機會，奧運期間每場平均上陣7.6分鐘，只多過受傷的史塔克頓(John Stockton)。史塔克頓不小心與隊友麥可喬丹(Michael Jordan)相撞而受傷，缺陣4場比賽。雷特納後來打了13季NBA，巔峰時場均17.2分、8.1籃板。

威金斯、艾塞亞湯瑪斯(Isiah Thomas)當時被認為是夢幻一代最大的遺珠，儘管麥可喬丹否認他排擠過湯瑪斯，皮朋在書中寫明是他和喬丹所為。「從數據上看，無法否認湯瑪斯有資格入選，但是組成一支籃球隊不能只看數據，還有化學效應。如果湯瑪斯在球隊裡，化學效應就會很糟。」

另外爭議最大的人選是魔術強生，他在1991年成為HIV帶原者，提前從NBA退役。澳洲代表隊不滿魔術強生出賽，揚言抵制，後來澳洲隊沒有與美國隊交手。