好市多大順店宣布將從12月20日起收取機車停車費用，引發軒然大波，網友也分成兩派論戰，有人認為合理，但另一派認為變相強迫低消。對此有當地人表示，好市多會採取機車收費政策，原因都出在「隔壁賣場」。

透過公告可以看到，好市多大順店以提升會員品質為由，宣布機車停車場將從下個月20日開始收費，機車停車費用1小時為50元，滿500元可以抵消，但僅限前3小時，超過3小時每30分鐘酌收25元。

對此有當地高雄網友指出，原因就出在隔壁的義享天地上，今年3月義享天地試營運，不少人就將車子停在好市多停車場後前往消費，更有網友在臉書粉專指出，由於義享天地沒有規劃員工停車位，導致去上班的人就長期將好市多當成免費停車場使用。當時義享天地回應，指出確實尚未規畫員工專屬車位，仍在商議階段，若員工擁有好市多會員卡，就符合好市多規定，也無法禁止規範。

不少網友也留言：「當初義享怎麼搞好市多的」、「義享就是原因啊，只是好市多不能明講」、「義享停車位問題到底解決沒」。根據《聯合新聞網》報導，義享對此表示館內目前汽機車停車格都有1000多個以上，戶外也有300個員工停車場，好市多機車收費應和此事無關。