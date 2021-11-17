3年前跳傘意外墜地、生還但幾乎全癱的陸軍航特部下士秦良丰，近日穿戴類似電影鋼鐵人的外骨骼輔具還成功站立，甚至嘗試走了幾步，父親14日在臉書激動發文「我不會再放手了…只要可以的話我一定會牽著你的手，這是我對你的承諾」感動不少網友。

2018年5月漢光演習時，秦良丰參加跳傘訓練，下墜過程中、傘繩不慎勾住武器包導致無法開傘，直接從1300呎高空墜地，傷及腦部和脊椎神經，治療後回到國軍高雄總醫院復健。

秦父臉書貼出的影片中，可只秦良丰像穿著支架，吃力但緩緩起身，成功站立後，他還嘗試彎腳及跨步行走，就像小孩子初學走路。

秦父貼文表示「牽著你的手練習走，跟你小時候牽著你的手走路時的感覺，那是完全不一樣的境界，以前是很希望我可以快點放手讓你自己走甚至可以跑，現在的我依然希望你可以快點走，但我不會再放手了，不會再放手讓你一個人自己練習了，雖然你說你可以用學步車自己練習，只要可以的話我一定會牽著你的手，這是我對你的承諾」。

3年來秦良丰憑藉著不放棄的意志力持續復健，目前生活仍無法全自理，但可以自己吃飯、刷牙，雙手也能做些簡單的動作。上下床還是需要人協助，可起身站立，但頂多只能走一兩步。

外骨骼輔助器材是利用馬達來輔助左右腳的髖關節、膝關節作動，提供癱瘓者站起、坐下和行走時的輔助動力。秦良丰試用後發現能矯正動作，讓他多走好幾步，不過僅是初體驗，是否實用或適合長期使用，秦家人還得和醫院進一步討論。